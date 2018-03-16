Выборы: силовики ввели в регионе режим повышенной готовности

В Калужской области до 9:00 понедельника, 19 марта, введен режим повышенной готовности. Это связано с предстоящими выборами президента.
- В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах проведения выборов сотрудниками Главного управления МЧС совместно с работниками прокуратуры проведены профилактические обследования всех помещений, предназначенных для работы избирательных комиссий и избирательных участков Калужской области, - рассказали спасатели. - Выявленные нарушения своевременно устранены, объекты находятся в удовлетворительном пожарном состоянии и готовы к проведению выборов.
С 18:00 17 марта и до окончания работ избирательных комиссий на участках будут организованы круглосуточные дежурства силовиков.
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