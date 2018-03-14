Калужан просят быть бдительными в день выборов

Жителей Калуги попросили быть особенно бдительными в день проведения президентских выборов, сообщила в среду, 14 марта, городская управа.
- Это связано с угрозой совершения террористических акций на территории России, - подчёркивают в администрации. - Посещая места массового пребывания, совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные без присмотра вещи, а также подозрительных лиц.
Если вы заметите опасный предмет, звоните по телефонам 02, 102 или 50-55-05.
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