После скандала чиновники пояснили, какие кладбища открыты в Калуге

Как мы рассказывали, в Калуге в деревне Некрасово неизвестные выкопали гроб из свежей могилы. Кто это сделал, пока не установлено. Однако уже сейчас ясно, что захоронение было незаконным. На данном кладбище можно погребать только урны с прахом. Разрешение на захоронение родственники усопшего не получали.
Городская управа Калуги решила напомнить жителям, какие кладбища открыты для захоронений.
Как оказалось, для всех захоронений, в том числе с выделением новых участков, открыты лишь 3 кладбища: «Литвиновское», в деревнях Большая Каменка и Шопино. На 11 кладбищах усопших можно погребать на свободных участках в родственные ограды и родственные могилы:
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9 кладбищ закрыты для захоронения тел умерших, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы по истечении кладбищенского периода:
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Для организации оказания ритуальных услуг населению и содержания мест захоронения калужанам предлагают обращаться в отдел городской управы по телефону 70-15-31.
За нарушения в сфере содержания мест захоранения предусмотрен штраф - от 5000 до 110 000 рублей.
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