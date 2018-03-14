После скандала чиновники пояснили, какие кладбища открыты в Калуге

Как мы рассказывали, в Калуге в деревне Некрасово неизвестные выкопали гроб из свежей могилы. Кто это сделал, пока не установлено. Однако уже сейчас ясно, что захоронение было незаконным. На данном кладбище можно погребать только урны с прахом. Разрешение на захоронение родственники усопшего не получали.

Городская управа Калуги решила напомнить жителям, какие кладбища открыты для захоронений.

Как оказалось, для всех захоронений, в том числе с выделением новых участков, открыты лишь 3 кладбища: «Литвиновское», в деревнях Большая Каменка и Шопино. На 11 кладбищах усопших можно погребать на свободных участках в родственные ограды и родственные могилы:

«Трифоновское» в районе ул. Трифоновской,

«Ждамировское» в районе ул. Калужки,

«Карачевское» в районе ул. Гурьянова,

«Семионовское» в районе ул. Труда, Семионово Городище,

в д. Чижовка,

в д. Плетеневка,

в д. Крутицы,

в д. Козлово,

в д. Горенское,

в д. Георгиевское,

в д. Николо-Лапиносово.

9 кладбищ закрыты для захоронения тел умерших, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы по истечении кладбищенского периода:

«Анненское» в районе ул. Вишневского,

«Галкинское» в районе д. Галкино,

«Борщевское» в районе Карачевской птицефабрики,

«Пятницкое» в районе ул. Телевизионной и ул. Труда,

«Ромодановское» в районе ул. Заречной,

в д. Мстихино;

в д. Спасс;

в д. Сокорево;

в д. Некрасово.

Для организации оказания ритуальных услуг населению и содержания мест захоронения калужанам предлагают обращаться в отдел городской управы по телефону 70-15-31.

За нарушения в сфере содержания мест захоранения предусмотрен штраф - от 5000 до 110 000 рублей.