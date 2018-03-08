«Иногда мне хотелось стать Наташей или Олей»

Мы пообщались с несколькими калужанками, обладательницами редких имён, и узнали, каково это — нести в себе энергетику красивого, но необычного имени.

Хранительница традиций

Степанида ГАВРИЛОВА, учитель биологии:

— Степанидой меня назвал отец в честь своей бабушки. Он был старшим сыном в семье, чувствовал особую ответственность перед родом и всегда знал, что своим детям даст имена бабушек и дедушек.



Моя прабабушка Степанида родом из глухого хутора в Износковском районе. Дожила до 98 лет и даже в таком преклонном возрасте оставалась в твёрдой памяти и ясном уме. Я очень её любила и всегда чувствовала особую связь с ней. Прабабушке нравилось ходить по лесу, она знала все грибы, ягоды, лекарственные растения и учила этому меня. Может быть, именно прабабушка воспитала во мне любовь к природе. После школы я поступила на биофак, сейчас работаю учителем биологии.

В раннем детстве я не придавала большого значения своему имени. Понимание, что оно у меня необычное, появилось, когда пошла учиться. На меня приходили смотреть: «Где у вас тут Стеша?» — «Да вот она». Я росла девочкой скромной, повышенное внимание к моей персоне шокировало. В подростковом возрасте я даже хотела сменить имя на более традиционное. Если бы паспорт тогда давали в 14, как сейчас, я бы такую глупость точно совершила.

И очень рада, что в итоге не сделала этого. К моменту получения паспорта я уже любила своё имя и даже гордилась им, понимала, что это моя фишка.

Считаю, что имя накладывает отпечаток на судьбу человека. Для меня всегда важны семейные традиции, истории, я знаю их много. Как когда-то мой папа, чувствую ответственность за свой род, даже ощущаю себя его хранителем.

К моде на необычные имена отношусь спокойно. Но родители должны понимать, что к ребёнку с редким именем всегда будет повышенное внимание. Не любой человек сможет с этим справиться.

В честь красивой девушки в университете

Искрина БАСУЛИНА, старший помощник прокурора Калужской области:

— Своим необычным именем я обязана родителям. Они учились в Москве в университете, и у них на курсе была девушка необыкновенной красоты, которую звали Искрина. Маме с папой очень нравилось это имя, поэтому, когда я родилась, вопросов, как меня назвать, не было. Правда, возникли проблемы с оформлением документов. Это были 80-е, и сотрудники загса ни в какую не хотели записывать в свидетельстве о рождении имя Искрина. Они показали папе сборник имён, сказали, что такого имени там нет, и предложили выбрать любое другое. Но он настоял на своём.

Мне своё имя всегда нравилось, хотя с детства понимала, что оно необычное. Знакомые часто интересовались, почему меня так назвали и действительно ли именно это имя записано в моих документах.

Уверена, что имя влияет на судьбу. Жизнь у меня непростая, но яркая, насыщенная интересными событиями. Родные и близкие говорят, что в моём характере сочетаются одновременно твёрдость и стойкость с мягкостью и женственностью.

На работе иногда случаются курьёзы. Как-то позвонил коллега и совершенно серьёзно сказал: «Могу я услышать Звездину Геннадьевну?» Потом долго извинялся. Однажды я звонила в какую-то структуру, и там вместо Искрина услышали: из кремля. Реакция была очень бурной.

К редким именам я отношусь положительно. Всегда знала, что у моих дочерей они тоже будут необычные. Старшую зовут Евангелина, младшую — Эмилия. Кстати, пятеро моих знакомых назвали своих дочек Искринами. Мне, конечно, приятно.

Компромисс для мамы и папы

Василина МЕШКОВА, аналитик:

— Я в семье второй ребёнок, у меня есть старшая сестра. Когда родители ждали меня, то были уверены, что родится мальчик, и женские имена заранее не продумывали. Поэтому, когда я родилась, они стали срочно решать, как меня назвать. Те варианты, которые предлагал папа, не нравились маме. И наоборот. Тогда родители обратились за помощью к маминой соседке по палате, она училась в Калужском пединституте. Та поинтересовалась, представители каких национальностей есть в роду. Мама с папой ответили, что русские и украинцы. Женщина предложила на выбор несколько вариантов, среди которых была и Василина. Это украинское производное от русского имени Василиса.

Мама написала для папы целый список имён. Он выбрал Василину. Я, кстати, за всю жизнь со своими тёзками ни разу не встречалась.

С детства ко мне было повышенное внимание, меня запоминали сразу — необходимости в фамилии уже не было. Со временем к этому, конечно, привыкаешь, но в какой-то период жизни мне хотелось, чтобы меня звали Наташей, Олей или Светой. Поэтому, когда родилась дочь, я, помня свои детские эмоции, экспериментировать не стала и выбрала для неё обычное имя. Всего остального, яркого и значимого, она добьётся сама. Я серьёзно отношусь к значению имени, к тому, какой смысл оно несёт. Имя предопределяет начало пути человека. Поэтому я бы советовала не зацикливаться на необычности имени, а обращать больше внимания на его значение.

Любимая кукла — «Аришка в берете»

Ариадна ПАВЛИКОВА, главный специалист отдела PR ГАУ КО «Агентство развития бизнеса»:

— В нашей семье есть история, связанная с моим именем. В детстве у мамы была кукла, подаренная папой на 5 лет. Она так и называлась — «Аришка в берете». Когда я родилась, мама решила назвать меня этим именем. Но в начале 90-х с именами было строго, разрешали использовать только те, которые имелись в справочнике имён РСФСР. Ни Ариши, ни Арины в нём не было. В загсе маме предложили Ирину как наиболее близкое по звучанию. «Но это ведь совсем другое имя!» — возразила она. Стали листать справочник. Кто на самом деле «открыл» Ариадну, в семье спорят до сих пор: бабушка считает, что она, папа — что он.

Родные и друзья называют меня Аришей. Но и своё полное имя я всегда любила, принимала, никогда не было такого, чтобы оно мне не нравилось. Маленькой я не особо придавала значения тому, что у меня редкое имя. Я поняла это уже во время учёбы в институте. Когда люди узнают, как меня зовут, реагируют очень оживлённо, но доброжелательно.

Я верю в то, что необычное имя задаёт судьбу. Все знают миф о путеводной нити Ариадны, которая помогла Тесею выбраться из лабиринта. Мама считает, что у меня есть такой дар — находить выход из трудных ситуаций. А ещё я положительно реагирую на всё необычное. Для меня это всегда интересно. И к редким именам отношусь хорошо. Главное, чтобы они гармонично сочетались с фамилией. Своих детей я, скорее всего, тоже назову как-нибудь необычно. Уверена, с мужем мы договоримся.

«Простое имя — это скучно!»

Джастина ГОЛОПОЛОСОВА, студентка:

— Джастиной меня назвала мама в честь одной из героинь романа «Поющие в терновнике». Я, кстати, несколько раз пыталась прочитать эту книгу, но как-то не пошло. Сложностей с регистрацией не возникло, хотя это были 90-е. Правда, бабушка, когда родители отправили ей телеграмму с известием о моём рождении, не сразу поняла, как меня назвали. Она подумала, что Дашей. Не могла запомнить, как меня зовут, где-то год.

В детстве я немного стеснялась своего имени. Некоторые дети не верили, что меня так зовут, думали, что я выдумала. Когда подросла, встречала разную реакцию на своё имя. Кто-то удивляется, думает, что я взяла себе псевдоним, так и спрашивают: «Ты правда Джастина по паспорту?» Другие делают комплименты и говорят, что моё имя мне подходит. Есть и те, кто говорит: «Ничего себе! Вот родители над тобой поиздевались!» Я отвечаю: «А мне всё нравится!»

К моде на редкие имена я отношусь положительно. Когда появятся свои дети, наверное, тоже назову их как-нибудь интересно. Простые имена — это скучно!

Эта статья была опубликована в №10 газеты «Калужский перекресток» от 07.03.2018. Ещё больше интересных материалов - в электронном архиве издания.