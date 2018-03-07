Набережную в Калуге не успеют построить к 650-летию города

Как мы рассказывали, во вторник, 6 февраля, с рабочим визитом Калугу посетил вице-премьер правительства России Дмитрий КОЗАК. Он проверил, как идёт подготовка к предстоящему юбилею города.
Журналисты поинтересовались, будет ли к круглой дате построена набережная Оки.
- Планируем приступить к строительству Набережной до 2021 года, - сообщил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.
Точной даты глава региона не назвал.
- Проекта не существует и никогда не существовало, - признался он.
Да и денег на строительство нет. Козак считает, что набережную можно сделать частично за счёт средств областного бюджета, частично – федерального, если удастся попасть в соответствующие программы.
- Совместными усилиями будем стремиться реализовать этот замысел, - добавил Дмитрий Козак.
Напомним, строительство набережной Оки в Калуге обсуждали во время визита Козака ещё в 2013 году. Однако никаких конкретных действий после этого не последовало.
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