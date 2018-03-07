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Набережную в Калуге не успеют построить к 650-летию города

07.03.2018 12:38 29 4768 Елена Французова
Набережную в Калуге не успеют построить к 650-летию города

Как мы рассказывали, во вторник, 6 февраля, с рабочим визитом Калугу посетил вице-премьер правительства России Дмитрий КОЗАК. Он проверил, как идёт подготовка к предстоящему юбилею города.

Журналисты поинтересовались, будет ли к круглой дате построена набережная Оки.

- Планируем приступить к строительству Набережной до 2021 года, - сообщил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

Точной даты глава региона не назвал.

- Проекта не существует и никогда не существовало, - признался он.

Да и денег на строительство нет. Козак считает, что набережную можно сделать частично за счёт средств областного бюджета, частично – федерального, если удастся попасть в соответствующие программы.

- Совместными усилиями будем стремиться реализовать этот замысел, - добавил Дмитрий Козак.

Напомним, строительство набережной Оки в Калуге обсуждали во время визита Козака ещё в 2013 году. Однако никаких конкретных действий после этого не последовало.


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Тэги: общество анатолий артамонов дмитрйи козак
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