Казаки выйдут охранять избирательные участки

К охране избирательных участков на выборах президента 18 марта привлекут казаков и представителей народных дружин. Во вторник, 6 марта, об этом рассказали в городской управе.

На заседании в администрации начальник управления по работе с населением на территориях Инга ГРИБАНСКАЯ напомнила, что на территории Калуги образовано 153 избирательных участка, ещё три – в местах временного пребывания граждан.

Сотрудники МЧС и полиции перед выборами обследуют все участки и прилегающую к ним территорию. Будут работать также кинологи с собаками.