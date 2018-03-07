Казаки выйдут охранять избирательные участки

К охране избирательных участков на выборах президента 18 марта привлекут казаков и представителей народных дружин. Во вторник, 6 марта, об этом рассказали в городской управе.
На заседании в администрации начальник управления по работе с населением на территориях Инга ГРИБАНСКАЯ напомнила, что на территории Калуги образовано 153 избирательных участка, ещё три – в местах временного пребывания граждан.
Сотрудники МЧС и полиции перед выборами обследуют все участки и прилегающую к ним территорию. Будут работать также кинологи с собаками.
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Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
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