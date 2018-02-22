Почему не помог капустный лист

Как часто мы ходим к врачу? При малейших признаках болезни? Может быть, когда понимаем, что необходимо лекарство? Или когда уже и шагу нельзя ступить без боли?

В апреле 2017 года Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл исследования, темой которых стало отношение россиян к своему здоровью. По сравнению с прошлым годом количество людей, занимающихся самолечением, выросло: 38% против прошлогодних 32%.

И лечебная гимнастика может навредить

— В моей практике был случай, когда пришла пациентка и пожаловалась, что в коленном суставе правой ноги ощущается неприятная скованность, особенно по утрам, — говорит врач-терапевт Михаил САФОНОВ. — Женщина поведала, что сама себе назначила оздоровительную зарядку: делала активные махи из положения «стоя на коленях». Когда попала в больницу с опухшим суставом и болью, поставили диагноз «артроз 2 степени», который быстро развился из-за неправильной физической нагрузки. Почему так получилось? При любом заболевании все физиопроцедуры, включая лечебную гимнастику, должен назначать врач.

Вся правда о капустном листе

— Часто пациенты без совета врача используют народные средства. У меня была 60-летняя пациентка с диагнозом «артроз», о котором она отлично знала. Медикаментозное лечение, которое назначил ей врач из районной поликлиники, по её мнению, не очень помогало. Да и не наездишься из села за 30 км. Поспрашивала у соседок — посоветовали полезный капустный лист. Осень, грядка как раз под рукой. Через месяц пришлось-таки ехать за 30 км. Требовались обезболивающие, противовоспалительные… и палка, на которую можно опираться при ходьбе. Почему так получилось? Капуста — полезный овощ, но она не влияет на обменные процессы в хрящевой ткани, а значит, не может остановить артроз.

Травы, или Как не заболеть ещё сильнее

— Любят наши больные и разные травы. Одна моя пациентка месяц принимала некую настойку, приготовленную самостоятельно по рецепту народной целительницы. Но никто не учёл того факта, что у женщины есть заболевание желудочно-кишечного тракта. В результате — больница, гастроэнтерологическое отделение. Почему так получилось? Активные свойства многих трав исключают их применение, если есть заболевания ЖКТ.

Что делать, если болит?

— Не стоит затягивать с обращением к врачу, если заболевание начинает беспокоить сильней, чем обычно. Развитие артроза можно остановить, применяя комплексное лечение, которое назначит специалист. Собирая анамнез, он всегда учтёт и сопутствующие заболевания!

Наименьшее количество противопоказаний — у процедур с применением бегущего магнитного поля. Оно хорошо работает вместе с медикаментозными препаратами, усиливая их действие и форсируя облегчение состояния пациента.

Налаживая кровообращение, магнитное поле ускоряет и обмен веществ. Поэтому кровоток несёт питательные вещества к суставу гораздо быстрее, и насыщение ими хрящевой ткани происходит интенсивнее.

Современные аппараты для лечения импульсным магнитным полем предусматривают не только поликлиническое, но и домашнее использование. Преимущество очевидно: не приходится нагружать больные суставы, добираясь до места лечения и обратно.

Для того чтобы успешно бороться с артрозом, артритом и остеохондрозом, нужно использовать все средства, которые предлагает современная наука.

Эта статья была опубликована в №8 газеты «Калужский перекресток» от 21.02.2018 года. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.