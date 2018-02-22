Глас народа
Важно:
Не чистят от снега дороги и тротуары?
Заработала горячая линия! Звоните!
Четверг, 22 февраля
$ 56.65 0.13
69.81 0.08
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Почему не помог капустный лист

22.02.2018 12:01 2 202 Татьяна Светлова
Почему не помог капустный лист

Как часто мы ходим к врачу? При малейших признаках болезни? Может быть, когда понимаем, что необходимо лекарство? Или когда уже и шагу нельзя ступить без боли?

В апреле 2017 года Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл исследования, темой которых стало отношение россиян к своему здоровью. По сравнению с прошлым годом количество людей, занимающихся самолечением, выросло: 38% против прошлогодних 32%.

И лечебная гимнастика может навредить

— В моей практике был случай, когда пришла пациентка и пожаловалась, что в коленном суставе правой ноги ощущается неприятная скованность, особенно по утрам, — говорит врач-терапевт Михаил САФОНОВ. — Женщина поведала, что сама себе назначила оздоровительную зарядку: делала активные махи из положения «стоя на коленях». Когда попала в больницу с опухшим суставом и болью, поставили диагноз «артроз 2 степени», который быстро развился из-за неправильной физической нагрузки. Почему так получилось? При любом заболевании все физиопроцедуры, включая лечебную гимнастику, должен назначать врач.

Вся правда о капустном листе

— Часто пациенты без совета врача используют народные средства. У меня была 60-летняя пациентка с диагнозом «артроз», о котором она отлично знала. Медикаментозное лечение, которое назначил ей врач из районной поликлиники, по её мнению, не очень помогало. Да и не наездишься из села за 30 км. Поспрашивала у соседок — посоветовали полезный капустный лист. Осень, грядка как раз под рукой. Через месяц пришлось-таки ехать за 30 км. Требовались обезболивающие, противовоспалительные… и палка, на которую можно опираться при ходьбе. Почему так получилось? Капуста — полезный овощ, но она не влияет на обменные процессы в хрящевой ткани, а значит, не может остановить артроз.

Травы, или Как не заболеть ещё сильнее

— Любят наши больные и разные травы. Одна моя пациентка месяц принимала некую настойку, приготовленную самостоятельно по рецепту народной целительницы. Но никто не учёл того факта, что у женщины есть заболевание желудочно-кишечного тракта. В результате — больница, гастроэнтерологическое отделение. Почему так получилось? Активные свойства многих трав исключают их применение, если есть заболевания ЖКТ.

Что делать, если болит?

— Не стоит затягивать с обращением к врачу, если заболевание начинает беспокоить сильней, чем обычно. Развитие артроза можно остановить, применяя комплексное лечение, которое назначит специалист. Собирая анамнез, он всегда учтёт и сопутствующие заболевания!

Наименьшее количество противопоказаний — у процедур с применением бегущего магнитного поля. Оно хорошо работает вместе с медикаментозными препаратами, усиливая их действие и форсируя облегчение состояния пациента.
Налаживая кровообращение, магнитное поле ускоряет и обмен веществ. Поэтому кровоток несёт питательные вещества к суставу гораздо быстрее, и насыщение ими хрящевой ткани происходит интенсивнее.

Современные аппараты для лечения импульсным магнитным полем предусматривают не только поликлиническое, но и домашнее использование. Преимущество очевидно: не приходится нагружать больные суставы, добираясь до места лечения и обратно.

Для того чтобы успешно бороться с артрозом, артритом и остеохондрозом, нужно использовать все средства, которые предлагает современная наука.

Эта статья была опубликована в №8 газеты «Калужский перекресток» от 21.02.2018 года. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество здравоохранение

Еще новости из рубрики «Общество»

Калужан предупредили о смертельно опасном жиросжигателе 22.02.2018 16:19

Ненужное наследие 22.02.2018 13:40

Доигрались: суд отклонил апелляцию многодетных супругов Власкиных 22.02.2018 12:40

Случаи бешенства зафиксированы в трёх районах 22.02.2018 11:30

Картина дня: новые знаки, Южный обход и рекордные морозы 21.02.2018 20:00


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 24 февраля, 13:00
Настольные ролевые игры. Вторая встреча
Городской Досуговый центр
сб 03 марта, 11:00
Ярмарка "Театр Вещей"
Дом музыки
вс 04 марта, 12:30
Реконструкция "Освобождение Юхнова"
г. Юхнов

Для детей

пт 23 февраля, 16:00
Безумная Лаборатория. Мастер-класс
Безумная лаборатория
вс 25 февраля, 12:00
Иллюзорное шоу
Безумная лаборатория
сб 24 февраля, 10:30
Мастер-класс Куклы-мартинички
Дом мастеров
сб 24 февраля, 12:00
Спектакль "Денискины рассказы"
Филармония

Концерты

чт 22 февраля, 19:00
Группа "Цветы"
Филармония
чт 22 февраля, 19:00
Концерт джазовой музыки . Jazzatov band
Дом музыки
чт 22 февраля, 19:00
Авторская программа от "Jazzatov band"
Дом музыки
чт 22 февраля, 21:00
Extreme metal GIG
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Лёд
Сердцеед
Рубеж
Гномы в доме
Новости компаний

Калужские школьники и студенты побывали с экскурсией в филиале «Калугаэнерго»

Изменения в области земельного законодательства, а также прекращение «дачной амнистии»

Сотрудники филиала «Калугаэнерго» награждены медалями МЧС

Как добиться успеха на Форекс: полезные советы трейдерам

Опросы
18 марта калужан призывают выбрать не только президента, но и пространство, которое благоустроят в городе в 2018 году. А что, на ваш взгляд, нужно благоустроить в первую очередь? 
 
Парк на месте рынка
 196
Сквер Волкова
 359
Набережную Яченского водохранилища
 743
Другой ответ (напишу в комментариях)
 126
Всего проголосовало: 1424
Новости Обнинска
Блоги

Нитуш's блог - От инженера - к художнику. Перемены в жизни.

Нитуш 19 фев 2018 22:20

Юмор и флуд - Стало страшно жить до жути

Viktorch1311 26 янв 2018 11:07

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Новости партнеров

Профессиональное BTL-агентство CREON – продвижение услуг и товаров

Журнал FOCUS рассказал об отношении экспертов к диетам по часам

Обзор ЖК «Родной город. Каховская» от застройщика «РГ-Девелопмент»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.