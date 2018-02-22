Случаи бешенства зафиксированы в трёх районах

Три случая бешенства у животных выявлены на днях в Калужской области. Об этом сообщает комитет ветеринарии при правительстве региона.
В деревне Карауловка Перемышльского района нашли больную лису. Бешенство подтвердила экспертиза, проведенная 20 февраля.
Также бешенство нашли в деревне Лопухино Бабынинского района, где уже введен карантин, и деревне Аристово Ферзиковского района.
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