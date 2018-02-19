Срочно требуется кровь ветерану спорта

Требуется помощь жителю Малоярославца, ветерану спорта Виктору Изотову.

Как стало известно в понедельник, 19 февраля, у него произошло осложнение после операции, в тяжёлом состоянии мужчина находится в реанимации.

Нужна кровь любой группы, сдать её можно на Калужской станции переливания крови (улица Горького,71), при себе необходимо иметь паспорт.