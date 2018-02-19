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Налоговики поймали кандидата-коммуниста на недостоверной информации о зарубежных счетах

19.02.2018 14:24 40 1600 Сергей ПЕТРОВ
Налоговики поймали кандидата-коммуниста на недостоверной информации о зарубежных счетах

Представители Федеральной налоговой службы заявили о распространении кандидатом на пост президента РФ Павлом Грудининым несоответствующих действительности заявлений. По словам начальника инспекции ФНС по городу Видное (Московская область) Павла Шагина, речь идет о словах претендента на кресло в Кремле о том, что налоговики пять дней обрабатывали информацию о закрытии Грудининым счетов в Австрии и Швейцарии.

Напомним, сам Грудинин заверял, что он необходимые документы предоставил в налоговую еще 1 или 2 февраля, а затем на протяжении пяти дней в ФНС вносили изменения в базы данных. Однако в налоговой инспекции отметили, что ни в одном из этих утверждений истины не оказалось. По словам Павла Шагина, к первым числам февраля ни Грудинин, ни его сотрудники документов о закрытии иностранных счетов кандидата так и не предоставили.

К 7 февраля налоговики уже сами вышли на представителей кандидата и передали им документы по всем зарубежным счетам Грудинина. «Заявление кандидата в президенты РФ Павла Грудинина об обработке уведомлений налоговыми органами в течение пяти дней не соответствует действительности», — подытожил Шагин.

В налоговой пригласили Грудинина в гости, чтобы тот лично ознакомился с информацией о работе ведомства. Например – с тем, как при существующем сейчас режиме работы изменения о данных налогоплательщика, в том числе и по его зарубежным счетам, вносятся в течение четырех часов после уведомления через «Личный кабинет налогоплательщика – физлица».

Напомним, в споре о счетах отметились и представители КПРФ. В ответ на заявление ЦИК об отсутствии подтверждений закрытия зарубежных счетов, они заявили, что эти данные направлены в ФНС, а уже налоговикки должны были передать их в избирком. Однако 12 февраля замглавы комиссии Николай Булаев заявил, что подобных документов они так и не получали.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта.


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Тэги: общество выборы

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