Калужские невесты стареют

В 2017 году количество зарегистрированных браков в Калужской области выросло на 8,6% - до 7554. В среду, 14 февраля, об этом рассказали на заседании коллегии регионального управления ЗАГС.
- Средний возраст невесты – 30 лет, жениха – 32 года, - сообщает пресс-служба правительства Калужской области.
К слову, средний возраст российской невесты в 2016 году был 28 лет, жениха – 30. Росстат отмечает, что за последние 25 лет средний возраст вступления в брак увеличился на 4 года.
В прошлом году также состоялось 4630 разводов. Чаще всего расторгаются браки длительностью до 5 лет – 45%.
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