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8 февраля – День науки

08.02.2018 15:19 0 350
8 февраля – День науки

Поздравление губернатора Калужской области Анатолия Дмитриевича АРТАМОНОВА.

Уважаемые ученые, аспиранты, студенты!

Поздравляю вас с Днем российской науки.

В стремительно меняющемся высокотехнологичном мире экономические успехи государства и регионов во многом обусловлены уровнем развития науки.

Калужане по праву гордятся своими земляками, внесшими значительный вклад в отечественную и мировую науку, заложившими основы научных школ, известных далеко за пределами России. Их славные традиции успешно продолжает современное поколение калужских ученых.

Сегодня одной из приоритетных задач научной отрасли является практическое внедрение новых технологий и разработок в различные отрасли экономики, социальной сферы. 

Всесторонняя поддержка ученых, развитие фундаментальной и прикладной науки являются стратегическим  направлением  в деятельности областного правительства. 

Благодарю всех представителей науки за активную и целенаправленную работу, результаты которой позволяют Калужской области сохранять лидирующие позиции в научно-технической отрасли страны.

Желаю вам новых достижений, прорывных открытий, крепкого здоровья и благополучия.

Прорыв в вирусологии, или Коротко о научной деятельности ФГБУ ЦНМВЛ

В настоящее время известно и изучено более 200 видов вирусов, выделенных от различных пород морских, речных и озерных рыб.

В конце 2017 года специалистами отдела вирусологии подведомственного Россельхознадзору ФГБУ ЦНМВЛ от погибшей рыбы (форели) выделен новый, неидентифицируемый штамм микроорганизмов, предположительно семейства Chlamydiaсеае, с использованием культуры клеток ЕРС. У выделенного штамма изучаются культурально-морфологические, вирулентные и антигенные свойства. Исследования показали, что выделенный изолят обладает патогенными свойствами.

Как правило, вирусы, выделенные от больных рыб, не вызывают заболеваний у человека, однако наносят значимый экономический ущерб в рыбоводстве за счет гибели. Чтобы поставить диагноз вирусного заболевания, необходимо выделить вирус из организма рыбы.

Ввиду того что вирусы не способны развиваться вне организма и не растут на обычных питательных средах, ведущее место в вирусологии занимает выращивание вируса в культуре живых клеток. Культура клеток растет в виде монослоя, т. е. клетки располагаются в один слой на поверхности стекла. В ихтиовирусологии наиболее широко используются перевиваемые культуры RTG‑2 (из клеток гонад радужной форели), FHM — из клеток гонад жирноголового гольяна, ЕРС — из клеток эпидермальных новообразований больного оспой карпа и ряда других клеток. При отсутствии перевиваемых культур клеток в качестве альтернативы при диагностических исследованиях для выделения и накопления вируса можно использовать первичные культуры и субкультуры клеток, полученные из тканей восприимчивых к данному вирусу рыб.

Изучение свойств вирусов осуществляется путем заражения чувствительных культур клеток и пассирования (переноса) возбудителя с одной культуры клеток на другую. Под действием вируса клетки изменяются.

Следует учитывать, что не все выделенные вирусы вызывают заболевания у рыб. Известны так называемые сиротские вирусы, которые паразитируют в клетках, но не вызывают каких-либо патогенных явлений. Поэтому для окончательного определения вирусной природы заболевания необходимо ставить биопробу, т. е. заражать выращенным в клеточных культурах вирусным материалом заведомо здоровых рыб, чтобы получить клинические признаки болезни или их гибель.

Сегодня специалистами ФГБУ ЦНМВЛ ведется активная работа по секвенированию выделенного нового штамма для его паспортизации. Следует отметить, что ученые выделяют массу штаммов хламидий, однако только некоторые из них способны поражать организм человека и животных. Из-за широкого распространения урогенитальной формы заболевание обычно связывают именно с поражением мочеполовой системы, бесплодием и абортами у животных.

— До настоящего времени нам не удалось найти в научной литературе сведений о выделении от больных рыб патогенных хламидий, — ​заявил главный эксперт ФГБУ ЦНМВЛ, доктор ветеринарных наук, профессор Василий Белоусов, — ​Если выделенный штамм будет идентифицирован как штамм хламидий, это будет уникальный случай и настоящий прорыв в вирусологии. Работа по изучению выделенного штамма и его идентификации продолжится в 2018 году.

  • г. Москва, ул. Оранжерейная, 23. Тел.: 8 (495) 700 - 01-37,
  • г.  Калуга, ул.  Московская, 311.
  • Тел.: 8 (4842) 79 33 17.

 

Золотая медаль обнинских ученых

Во Всероссийском НИИ радиологии и агроэкологии (ФГБНУ ВНИИРАЭ) в городе Обнинске успешно работает Совет молодых ученых и специалистов (СМУС), являющийся одной из наиболее активных молодежных организаций научных учреждений Калужской области. Благодаря поддержке руководства института СМУС ВНИИРАЭ организует летние слеты, имеет собственный тренажерный зал, а футбольная команда института «Квазар» успешно выступает на всероссийских турнирах по мини-футболу. В 2017 году при поддержке СМУС было разработано Положение о конкурсе на соискание премий для молодых ученых и аспирантов института за лучшие научные и перспективные исследования, победители которого с 2018 г. будут поддержаны ежемесячной стипендией.

Помимо социальной и спортивной деятельности члены СМУС ВНИИРАЭ являются вдохновителями и организаторами серии научно-популярных лекториев «Курилка Гутенберга. Обнинск», в рамках которой за последний год 13 ученых и специалистов выступили с научно-популярными лекциями в своей профес­сиональной области, а количество посетителей лекториев составило порядка тысячи человек. Проект «Курилка Гутенберга. Обнинск» активно развивается при организационной и финансовой поддержке ВНИИРАЭ.

Молодые ученые ВНИИРАЭ регулярно подтверждают свою квалификацию, получая различные научные награды и руководя крупными федеральными грантами (в том числе грантом Российского научного фонда). Имена участников СМУС ВНИИРАЭ постоянно появляются на церемониях награждений молодых ученых городскими и областными стипендиями, а в начале 2018 года появилась информация о том, что коллектив молодых ученых из ВНИИРАЭ получил наиболее престижную награду Российской академии наук, предназначенную для молодежи, – Золотую медаль РАН для молодых ученых. Опираясь на поддержку своих старших коллег, активный в научном и социальном плане молодежный коллектив ВНИИРАЭ вносит существенный вклад в развитие российских радиоэкологических исследований и радиационных технологий в сельском хозяйстве страны.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» (ФГБНУ ВНИИРАЭ)

  • 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109-й км.
  • Тел.: (484)396-48-02, 399-69-66, факс: (484)396-80-66.
  • E-mail: rirae70@gmail.com
  • Сайт:  http://www.rirae.ru
  •  

 

Встречая День науки!

АО «КНИИТМУ» более полувека успешно работает на рынке высокотехнологичных средств связи.

Современное оснащенное производство, использование новых технологий разработки и производства, применение передовых отечественных электронных компонентов позволяют АО «КНИИТМУ» обеспечивать современными изделиями системы связи и управления Вооруженных Сил Российской Федерации и других заказчиков. Реализуемая научно-техническая и социальная политика предприятия обеспечивает его перспективное и стабильное развитие.

Успешное развитие предприятия невозможно без крепкой научной базы. В разработках и изделиях НИИ широко внедряются инновационные решения и технологии, защищенные патентами предприятия. Ежегодно на базе АО «КНИИТМУ» проводится научно-техническая конференция. В числе ее участников – представители промышленных, научных и учебных организаций из различных регионов России.

Успехи сотрудников АО «КНИИТМУ» отмечены многочисленными заслуженными наградами. В преддверии Дня российской науки работники АО «КНИИТМУ» Д.А. Зайончковская и С.А. Марусенков удостоены звания лауреатов Всероссийского конкурса «Инженер года». М.А. Эрлих в 2017 году удостоен стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики.

Понимая, что перспективы предприятия вплотную коррелируются с перспективами экономики России, коллектив АО «КНИИТМУ» выступает за стабильное и поступательное развитие и осознает, что авторитет власти и направление, по которому страна будет развиваться завтра, в немалой степени зависит от гражданской активности и ответственности каждого работника предприятия в политической жизни, в предстоящих выборах Президента Российской Федерации.

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем науки! Крепкого вам здоровья, новых научных открытий, плодотворной работы, благосостояния и дальнейших успехов!

 Генеральный директор В.А. Турилов

 

 

Акционерное общество «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств»

  • Россия, 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4
  • Тел.: (4842)74-35-00
  • Факс: (4842)74-11-24
  • E-mail: kniitmu@kaluga.net
  • url: www.kniitmu.ru

 


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Тэги: общество день науки ФГБУ ЦНМВЛ СМУС ВНИИРАЭ рклама КНИИТМУ

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