Родные бабушки с Маяковки нашлись

Как мы уже рассказывали, во вторник, 6 февраля, в районе улицы Маяковского в Калуге была обнаружена дезориентированная пожилая женщина. В настоящее время она находится в больнице.

Волонтёры искали её родственников, и в среду родные бабушки обратились в полицию.