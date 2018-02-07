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Родные бабушки с Маяковки нашлись

07.02.2018 16:30 1 1415 Дмитрий Ивьев
Родные бабушки с Маяковки нашлись

Как мы уже рассказывали, во вторник, 6 февраля, в районе улицы Маяковского в Калуге была обнаружена дезориентированная пожилая женщина. В настоящее время она находится в больнице.

Волонтёры искали её родственников, и в среду родные бабушки обратились в полицию.


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Тэги: общество

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