Родные бабушки с Маяковки нашлись

Как мы уже рассказывали, во вторник, 6 февраля, в районе улицы Маяковского в Калуге была обнаружена дезориентированная пожилая женщина. В настоящее время она находится в больнице.
Волонтёры искали её родственников, и в среду родные бабушки обратились в полицию.
|
На Яченке спасатели достали людей из воды 07.02.2018 16:56
На Маяковке нашли бабушку, которая почти ничего о себе не помнит 07.02.2018 13:01
Суд по делу доктора Ругина закончился, едва начавшись 07.02.2018 09:05
Картина дня: стояние на Оке, миллиард от Медведева и суд над врачом 06.02.2018 20:00
В Калуге начался суд по делу доктора Ругина 06.02.2018 14:31
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
18+
|
Говорят
|
Координаты для связи: