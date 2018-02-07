На Маяковке нашли бабушку, которая почти ничего о себе не помнит

Во вторник, 6 февраля, в районе улицы Маяковского в Калуге обнаружена дезориентированная пожилая женщина. В настоящее время она находится в больнице.

Женщина называет себя Марией Ивановной Зеленовой. Говорит, что ей 80 лет. Волонтёры ищут её родственников.

Приметы:

Рост - 160-165 см.

Телосложение - худощавое.

Была одета в черные дутые сапоги, черное пальто по щиколотку, зеленый берет, под пальто - халат. С собой - цветастая хозяйственная сумка.

Фото: «Лиза Алерт-Калуга».