Калужанин выплатил алименты, когда лишился машины

Один из жителей Калужской области к 2018 году задолжал по алиментам 262 тысячи рублей.
Как рассказали нам в среду, 31 января, в калужском управлении Федеральной службы судебных приставов, на должника подействовало только временное ограничение в праве управления машиной. После этого он сразу же принёс деньги.
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