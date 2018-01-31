Калужанин выплатил алименты, когда лишился машины

Один из жителей Калужской области к 2018 году задолжал по алиментам 262 тысячи рублей.

Как рассказали нам в среду, 31 января, в калужском управлении Федеральной службы судебных приставов, на должника подействовало только временное ограничение в праве управления машиной. После этого он сразу же принёс деньги.