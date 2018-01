К журналисту пришли с обыском из-за статьи о калужанине

Утром в среду, 31 января, к московскому журналисту Павлу Никулину пришли домой с обыском по делу о терроризме.

Никулин рассказал «Медиазоне», что постановление об обыске выдал суд в Калуге. Возможно речь идет о деле, возбужденном по статье «Публичное оправдание терроризма».

Позднее сотрудница «Открытой России» Валентина Дехтяренко сообщила телеканалу «Дождь», что Никулина допросят в качестве свидетеля по делу о терроризме сотрудники калужского управления ФСБ.

В марте 2017 года российское издание The New Times опубликовало материал Никулина «Из Калуги с джихадом» о жителе Калужской области, который воюет на стороне сирийских боевиков. В мае того же года Роскомнадзор вынес изданию предупреждение. В июне Тверской мировой суд оштрафовал The New Times на 100 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма.