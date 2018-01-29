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На забастовку избирателей в Калуге собралось около 100 протестующих

29.01.2018 16:00 26 2796 Сергей ПЕТРОВ
На забастовку избирателей в Калуге собралось около 100 протестующих

Интерес к акциям Алексея Навального начал спадать. Это показали прошедшие в воскресенье, 28 января, митинги с призывом к бойкоту президентских выборов. В Калуге на такой митинг собралось около ста человек, на акции по всей России - около 5000.

В декабре 2017 года оппозиционный политик Алексей Навальный объявил забастовку избирателей после того, как Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать его кандидатом на выборах президента России. Первой акцией по бойкоту выборов стали митинги в городах России, которые начались 28 января. Однако ожидаемого результата они не дали. Попытка радикализировать движение не удалась и привела к потере интереса избирателей.

Митинг сторонников Навального против предстоящих президентских выборов прошел в Калуге на набережной Яченского водохранилища. Около 100 молодых людей побродили по ней и разошлись. Акция обошлась без происшествий.

По данным Cовета по развитию гражданского общества и правам человека, в 33 городах в митингах приняло участие 4933 человека, правда,  Калуги в списке почему-то нет:

  • Екатеринбург – 1000
  • Новосибирск – 600
  • Нижний Новгород - 550
  • Пермь - 380
  • Челябинск - 350
  • Омск - 270
  • Саратов - 230
  • Самара - 220
  • Красноярск - 205
  • Томск - 200
  • Владивосток - 200
  • Иркутск - 190
  • Хабаровск - 150
  • Барнаул - 150
  • Кемерово - 150
  • Ижевск - 120
  • Тюмень - 115
  • Магнитогорск - 100
  • Оренбург - 100
  • Курган - 80
  • Березники (Пермский край) - 70
  • Комсомольск-на Амуре - 70
  • Чита - 63
  • Улан-Удэ - 60
  • Астрахань - 50
  • Братск (Иркутская область) - 35
  • Якутск - 35
  • Южно-Сахалинск - 35
  • Чайковский (Пермский край) - 30
  • Бийск (Алтайский край) -30
  • Балашов - 22
  • Магадан - 20
  • Новокузнецк (Кемеровская область) - 20
  • Благовещенск - 16
  • Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) - 16
  • Петропавловск-Камчатский – 1.

В большинстве городов акции были согласованы. Даже в Москве митингующим были предоставлены три площадки. Все же, оппозиционеров это не устроило, и они опять вышли на «прогулки». По данным полиции, в московской акции приняли участие около 1 тысячи человек. Толпа прошла километров 10 по Москве, пока не устала и не замерзла.

- Для дебютанта такой результат нормальный, на «твёрдую тройку», - прокомментировал «Новым Известиям» директор НИИ политической социологии Вячеслав СМИРНОВ. - Для человека, который заявляет, что он основной противник Путина и мог стать президентом России, если бы его допустили к выборам, это – полный провал, и после сегодняшних акций, можно говорить о том, что политика Навального не существует, а есть гейм-стример и блогер Алексей, который работает с молодёжью и сделал такой неудачный политический дебют».

Фото: читатель www.kp40.ru SAMU


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Тэги: общество выборы навальный

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