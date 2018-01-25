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У калужского Следственного комитета сменился руководитель

25.01.2018 12:53 5 2580 Оксана КОЛОСОВА
У калужского Следственного комитета сменился руководитель

В региональном управлении СКР впервые за 10 лет его существования произошла смена руководства. Генерал-майор Владимир ЕФРЕМЕНКОВ, создавший структуру фактически с нуля и все 10 лет возглавлявший её, покинул эту должность. Обязанности руководителя калужского следственного комитета сейчас исполняет полковник Вадим КОРОБОВ (на фото).

В пресс-службе ведомства информацию о смене руководства никак не комментируют, но на сайте областного управления СКР в разделе «Руководство» сведения о Владимире Ефременкове уже отсутствуют.

Вадиму Коробову 39 лет. Он закончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция». Его профессиональный стаж насчитывает почти 20 лет. В течение последних 7 лет Коробов занимает должность первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Калужской области. Будет ли именно он назначен главным следователем региона, пока неизвестно.

Нет информации и о том, в каком качестве продолжит свою профессиональную карьеру Владимир Ефременков. По неофициальным данным наших источников, его прочат в руководители СКР одной из близлежащих областей.


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Тэги: общество владимир ефременков вадим коробов

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