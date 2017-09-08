«Следствие - это поединок. Всегда!»

7 сентября исполнилось 10 лет со дня образования Следственного комитета РФ. Региональным управлением структуры все эти годы руководит Владимир ЕФРЕМЕНКОВ. Фактически ведомство является его детищем.

Генерал-майор Ефременков, несмотря на высокую должность и звание, человек непубличный - интервью направо и налево раздавать не любит. Но в честь круглой даты всё-таки сделал исключение. Наш разговор продолжался почти два часа. Говорили, конечно, не только о работе. Когда ещё выпадет шанс пообщаться с главным следователем Калужской области? История Владимира Валерьевича оказалась удивительной - книгу можно написать. Он должен был пойти по стопам отца и стать железнодорожником. И, собственно говоря, стал им. А потом круто изменил свою судьбу и ни разу об этом не пожалел.

Из машинистов - в следователи

- Родился и вырос я в Сухиничах. Учился в школе № 2, - рассказывает Владимир Ефременков. - После окончания 8-го класса поступил в Калужский железнодорожный техникум на отделение «Тепловозное хозяйство». После его окончания работал в Московской области помощником машиниста. Правда, недолго, потому что вскоре был призван в армию. Служил в Красноярском крае в ракетных войсках стратегического назначения.

Отслужив, вернулся в Сухиничи, устроился на работу помощником машиниста тепловоза. Это было осенью. А летом друзья-одноклассники предложили поехать в Саратов - поступать в юридический институт. Родители, когда сообщил им о своём решении, отговаривать не стали: «Подумал хорошо? Тогда пробуй».

Экзамены сдал без особых проблем. Так и попал в эту структуру. Кстати, друзья, которые посоветовали мне поступать, срезались на сочинении.

В институте Владимир Ефременков познакомился с будущей женой - они учились в одной группе. На 4-м курсе поженились. Чтобы содержать семью, учёбу приходилось совмещать с работой, причём не с одной. Ефременков три года трудился дворником и сторожем-грузчиком в студенческом общежитии.

Начало

После окончания института Владимир Ефременков приехал в Калугу. Его профессиональная карьера началась с должности исполняющего обязанности следователя в прокуратуре Ленинского района.

1981 год. Владимир ЕФРЕМЕНКОВ - курсант учебного центра ВЧ 77895.

- Мне очень повезло - я попал в заботливые, но строгие руки Владимира Николаевича Рухова. Это очень известный, уважаемый и грамотный специалист. Сейчас он работает у нас криминалистом. Только благодаря Владимиру Николаевичу получил твёрдые навыки обращения с документами, их оформления. При случае всегда напоминаю ему о том, как он заставлял меня по 8–10 раз переписывать простейшее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Компьютеров тогда не было, поэтому приходилось печатать на машинке одним-двумя пальцами. Владимир Николаевич говорил мне: «Володя, начальство о тебе как о следователе станет судить по тому, насколько грамотно, информативно и объективно ты оформишь процессуальный документ».

1986 год. Второкурсник Саратовского юридического института.

Возвращение в Сухиничи

Спустя год после окончания института Ефременковы вернулись в Сухиничи. В районной прокуратуре появилась вакансия следователя. К тому же пообещали дать квартиру. В Калуге у семьи своего жилья не было - молодые супруги ютились в общежитии.

- Гоняли меня по всей области, - вспоминает Владимир Валерьевич. - Расследовал дела в Ульяновском, Хвастовичском, Малоярославецком районах.

Как раз в тот период Владимир Ефременков расследовал одно из своих самых сложных уголовных дел.

- Это было убийство, сопряжённое с изнасилованием, - говорит он. - Жертвы - несколько бабушек, живших в одной из отдалённых деревень Сухиничского района. До меня дело шесть раз ходило в суды: два раза - в районный, два - в областной, и дважды Верховный суд отменял приговоры. На начальном этапе преступление было расследовано не очень хорошо. Акцент делался на признании подозреваемым собственной вины. Позже он отказался от своих показаний, и выяснилось, что доказывать особо нечем. Дело передали мне. Это был 1989 год. О таком заболевании, как геронтофилия (расстройство полового влечения, которое характеризуется болезненной половой тягой к лицам пожилого возраста. - Прим. ред.), тогда мало кто знал. Один из врачей областной больницы объяснил мне, что тема даже не исследована. Я стал целенаправленно искать необходимые материалы. Вскоре мне попался двухтомник одного медицинского издания. На нужную мне тему - всего лишь небольшой абзац. Показал его начальству - оно согласилось, что мы имеем дело именно с геронтофилом.

Пришлось ехать в Гомель и разыскивать там сожительницу обвиняемого, которая знала о сексуальном расстройстве гражданского супруга.

- Нашёл её, привёз в Калугу и подробно допросил. В результате преступника удалось осудить за изнасилование и убийство. Он получил длительный срок.

Защитить невиновного

Был в практике Владимира Ефременкова и случай, когда человек, которого, образно говоря, застали с ножом в руке над трупом, на самом деле убийцей не являлся.

- Лет 20 назад на месте происшествия задержали троих парней за попытку изнасилования. Двое подозреваемых были с плохим «послужным списком»: имели судимости или приводы в милицию. Внешне всё указывало на их вину. А один мальчишка был совсем юный. Я начал допрос с него. Паренёк всё отрицал. И я почувствовал, что он говорит правду. Позже выяснилось, что «потерпевшая» дама приехала к нам из Брянска, где зарабатывала деньги, инсценируя изнасилования.

И было другое дело, когда главная доказательная база основывалась на опознании обвиняемого потерпевшей девушкой. Злоумышленник и тот парень, которого подозревали в совершении преступления и осудили, были очень похожи друг на друга. К тому времени, когда нашли настоящего убийцу и выяснили, что девушка ошиблась, прошло полтора года. Вытащили парня, хотя сделать это было нелегко. Справедливость для меня не пустой звук.

Были случаи, когда происходили ошибки и все разбегались в стороны, понимая, что будут тяжёлые последствия. А я говорил: «Как ты будешь дальше работать, зная, что человек осуждён незаконно?» Я, например, так не смогу.

Следователь-подполковник

Следователем районной прокуратуры Владимир Ефременков проработал 5 лет. В генералы не метил, говорит он, но начальство решило продвигать его по службе - предложило должность прокурора Сухиничского района. На этом посту он отработал 7 лет, дослужился до подполковника. А затем ушёл… в рядовые следователи в прокуратуру Бабынинского района - так сложились семейные обстоятельства.

- Ещё через год направили в Думиничи - следователем и и. о. прокурора. Затем предложили работу руководителя отдела в аппарате областной прокуратуры. Там я дослужился до должности первого заместителя прокурора - начальника Следственного управления. В этом качестве проработал около двух с половиной лет. Потом образовался Следственный комитет при Прокуратуре РФ, и меня назначили руководителем регионального управления.

С нуля

- Мы знали, что будем заниматься тем же самым - расследованием тяжких и особо тяжких преступлений. Первое время было тяжеловато, особенно в вопросах организации. Не все отнеслись к созданию новой структуры позитивно, были моменты ревности, поскольку в Следственный комитет ушёл основной следственный состав сотрудников прокуратуры. Не везде были приемлемые условия для работы. Несколько лет наше управление размещалось в здании на Рылеева. Одновременно мы искали место под строительство нового корпуса. Изъездили Калугу вдоль и поперёк, прежде чем нашли подходящий участок. Здание строилось всего 11 месяцев. Когда работы только начинались, я сказал руководителю подрядной организации: «Коллега, правила очень простые: с вас здесь никто лишней копейки не потребует, но и украсть ни копейки не позволит. Опыт расследования сложных хозяйственных дел у нас богатый».

Кроме здания управления в Калуге удалось построить ещё три в районах: в Сухиничах, Боровске и Малоярославце.

- Но главное, что мы сделали за эти 10 лет, - воспитали из юных ребят опытных следователей, которые в состоянии вытянуть любое дело. Пожалуй, это самый важный результат нашей работы, - говорит Ефременков.

- На место происшествия сами выезжаете?

- Только в особых случаях. Когда работал следователем, насмотрелся на приезды высокого начальства, от которого толку мало. У меня сложилось глубокое убеждение, что руководство приезжает, чтобы отметиться. Не нужно этого. Видимость работы создавать не люблю. Я всегда знаю, кто из следователей, криминалистов выехал на место, их уровень, кто работает от уголовного розыска.

- Неприятная тема, которую, тем не менее, не могу не затронуть, - нераскрытые преступления.

- К сожалению, не все правонарушения раскрываются сразу. Помните дело об убийстве сотрудника ГАИ на посту ДПС в Анненках? Преступник был найден, хотя и спустя длительное время. Быстрый результат бывает не всегда. Но мы чётко знаем, чем нам заниматься и как. Следователи делают максимум того, что необходимо. Не хочу забегать вперёд, но, возможно, уже через два-три месяца у нас будут новости по одному резонансному делу. Преступление было совершено три года назад. За это время мы не приостанавливали работу по нему ни на день.

Полиграф Ефременкова

Каждый новый сотрудник после комплекса проверок, включающих тестирование на полиграфе, обязательно проходит собеседование с руководителем управления. Это куда серьёзнее, чем детектор лжи.

- Есть набор вопросов, которые я постоянно задаю и которые позволяют проверить теоретическую подготовку будущего сотрудника. Есть каверзные вопросы, на которые не все отвечают. Они несложные - просто нужно было быть внимательными во время учёбы. Многие приходят на работу в Следственный комитет, начитавшись книжек и насмотревшись сериалов, которые не дают истинного представления о нашей службе. Мы сразу говорим молодым, что их ждёт в первую очередь ненормированный рабочий день. Объясняем, что это очень тяжёлая работа. Чтобы быть в ней успешным, нужно прожить каждый материал и каждое дело.

Когда у меня спрашивают, почему я столько лет работаю в следствии, отвечаю: «Каждый день - новые люди, новые ситуации, которые заставляют думать. А ещё это поединок. Всегда». Бывают ситуации, когда против нас действуют подловатыми способами. Иногда нашим следователям пытаются давать взятки. Поэтому при приёме на работу всегда спрашиваю у молодых: «Ты умеешь говорить «нет»?» Если не умеет, значит, всё может закончиться тюрьмой.

Оставаться человеком

- Как удаётся сохранять самообладание при общении с людьми, которых обвиняют в совершении самых тяжких преступлений?

- Если следователь будет позиционировать себя: «Я весь в белом, а ты - нет», - разговора не получится. У меня были случаи, когда я больше трёх часов разговаривал с подозреваемыми на отвлечённые темы, прежде чем появлялась психологическая ниточка контакта и он стал рассказывать об обстоятельствах совершённого им преступления. Однажды мне пришлось огромным усилием воли сдерживать себя и продолжать общаться вежливо с человеком, который совершил в Сухиничах убийство семьи: отца, матери, двоих детей. Мы действуем строго в рамках правового поля. Я даже представить себе не могу, чтобы мои следователи вышли за рамки предписанных норм.

- Вы и ваши коллеги постоянно находитесь в состоянии стресса. К этому можно привыкнуть?

- Какие-то защитные механизмы, конечно, срабатывают. Но, если стал циником, зачерствел, не чувствуешь чужую боль, наплевательски относишься к людям - всё, до свидания, уходи! У нас так нельзя.

Семья, книги, музыка

Рабочая неделя Владимира Ефременкова по-прежнему шестидневная. В субботу до обеда он в своём кабинете - лучшее время для того, чтобы вдумчиво и спокойно поработать с документами. Свободные часы Владимир Валерьевич посвящает семье: жене, детям, внукам - и чтению - любовь к книгам у Владимира Валерьевича с детства. Ещё есть собака, велосипед и гитара, на которой Ефременков научился играть сам.

Одно из увлечений руководителя калужского Следственного комитет - музыка. Играть на гитаре Владимир Валерьевич научился сам.

- Свой первый инструмент - болгарский «Орфей» - мы купили с товарищем на двоих в 1977 году. Учился тогда в техникуме. Гитара стоила 35 рублей, а стипендия у нас была 30. Постепенно выплатил товарищу его долю. Так всё и началось. Кстати, та гитара до сих пор цела. Вот выйду на пенсию, снова стану работать дворником и поступлю наконец в музыкальную школу, - смеётся он.

Впрочем, говорить о пенсии рано. Личный поединок генерал-майора Ефременкова не закончен. Он по-прежнему в работе 24 часа в сутки и, читая материалы некоторых уголовных дел, ловит себя на мысли, что хотел бы сам заняться их расследованием.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ и из личного архива Владимира ЕФРЕМЕНКОВА.