«Правильную поликлинику» на Тайфуне никак не могут открыть

В июле прошлого года министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов встречался с жителями нескольких микрорайонов по вопросу открытия новой детской поликлиники на улице Молодёжной в Калуге.
Баранов обещал, что она будет готова к приёму маленьких пациентов в первом квартале 2018 года.
- Это будет правильная поликлиника по современным стандартам с широкими коридорами. И со временем мы сделаем здесь образцово-показательную поликлинику. Может быть, сделаем кабинет врача общей практики для взрослого населения, - говорил министр.
Но пока об открытии медицинского учреждения не идёт и речи.
- Нас обманули наглым образом! – возмущается в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте» читательница. - Только в конце декабря приезжали проектировщики посмотреть помещение и сделать замеры. На сегодняшний день в нашем микрорайоне «Солнечный» вообще отсутствует доктор. В поликлинике толпы людей, нет записи, нет возможности попасть к врачам. Нет специалистов! А обещали!
Минздрав прокомментировал ситуацию 25 января в своей официальной группе в «ВКонтакте».
- Задержка с ремонтом помещения возникла в связи с тем, что в ходе экспертизы здания было установлено, что планируемые работы на объекте относятся к реконструкции, а не к капитальному ремонту, - говорится в ответе министерства. - Поэтому состав проектных работ был изменен в полном объеме. В настоящее время конкурсная документация выставлена на торги, после чего определится подрядчик, и начнутся работы по реконструкции помещения поликлиники.
Площадь будущего медицинского учреждения составит около 1000 кв. метров. Здесь будут вести прием педиатры и узкие специалисты. Решается вопрос кадрового обеспечения поликлиники.
- Ввод в эксплуатацию детской поликлиники в микрорайонах Солнечный и Тайфун является социально значимым мероприятием, входит в список приоритетных задач Минздрава на 2018 год и находится на особом контроле министра здравоохранения Калужской области Баранова, - подчёркивают в региональном министерстве.
При этом там добавляют, что маленькие пациенты получают всю необходимую помощь: участки №8 и №3 закреплены за педиатрами с других участков, помощь на дому оказывается дежурным врачом.
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