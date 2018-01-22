Впавшего в кому мужчину перевезли из Таиланда в Калугу

Как мы рассказывали, калужанин Олег Минченков во время отдыха в Таиланде почувствовал себя плохо. В результате с диагнозом «Потеря сознания, сахарный диабет второго типа, аспирационная пневмония» он оказался в реанимационном отделении местной больницы.

Родственники мужчины искали возможность перевезти его в Калугу для продолжения лечения.

В пятницу, 19 января, специалисты частной компании в сопровождении медиков вывезли Олега из Таиланда в Россию. Как сообщают родственники, полёт он перенёс хорошо.

- Сейчас он находится в отделении реанимации Калужской областной клинической больницы, - сообщается на официальной странице помощи Олегу, которую создали родственники в «ВКонтакте». - По-прежнему без сознания и на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Состояние стабильное, но тяжелое.