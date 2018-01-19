Тина Канделаки учила калужских студентов хайповать

В пятницу, 19 января, генеральный продюсер телеканала МАТЧ ТВ Тина Канделаки общалась с калужскими студентами в рамках проекта «Диалог на равных». Она говорила о личностной мотивации.

Конференц-зал был набит до отказу. Приводили студентов преподаватели, строго следя, чтобы те рассаживались по местам.

В задних рядах шептались две девушки: «Смотри, написано диалог: Тина Канделаки, генеральный продюсер МАТЧ ТВ». – «Вот они-то и будут вести диалог – Тина с продюсером».

Начала встречу с молодёжью телеведущая с рассказа о том, что в юном возрасте её вдохновляли книги, музыка и фильмы.

- В какой-то момент я поняла, что для определённого количества людей тоже стала героем, у меня тоже появилась власть. Я обязана делиться этой властью, всё очень просто. Я обязана делиться всем, что у меня есть с другими людьми. Что такое делиться? Часто люди пишут и говорят: «Нужно конкретнее и деньгами».

Тина же на это отвечает, что ей в своё время помогали не деньгами, а советами.

Вот и она решила замотивировать юных калужан.

- Вы, в отличие от меня, живёте в удивительном мире, вы живёте в информационном мире…Самым ценным будут знания. 85% из действующих профессий будут роботизированы.

У студентов Тина поинтересовалась, кто из них на этой неделе читал художественную литературу.

- Поднимите руку те, кто считает, что способен сказать что-то такое, за что следует заплатить деньги?

В зале поднялось несколько рук. Микрофон передали девушке, которая призналась, что пытается зарабатывать своим блогом.

- Возможность прославиться, начиная с 10 лет, есть у всех, - заверила присутствующих Тина. – Сегодня кто первый, тот хайпует.

Тина объясняла студентам, что заработать деньги в наше время может каждый. Но скоро всё изменится, на первое место выйдут знания. При этом ведущая заявила: образование должно быть бесплатным только до 9 класса.

Вообще весь разговор Тины со студентами сводился к заветам Ильича: «Учиться, учиться и ещё раз учиться».

Ребята задавали телеведущей самые разные вопросы, начиная с того, когда она даст интервью Дудю (Юрий Дудь - бывший ведущий телеканал МАТЧ ТВ, прославился своей программой на YouTube), заканчивая тем, как она встаёт утром.

Тина отвечала откровенно и подробно. И даже пообещала отобедать в столовой КГУ, если там найдётся трава и миндальное молочко. Траву студенты пообещали, а вот молоко у них есть только коровье.

На прощание Тина сделала селфи со студентами. Те в свою очередь, выходя из зала, отмечали, что думали, будто она выше ростом.

Подробнее об этой встрече читайте в следующем номере «Калужского перекрёстка».

Фото: Светлана ТАРАСОВА.