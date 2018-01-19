Тина Канделаки учила калужских студентов хайповать

В пятницу, 19 января, генеральный продюсер телеканала МАТЧ ТВ Тина Канделаки общалась с калужскими студентами в рамках проекта «Диалог на равных». Она говорила о личностной мотивации.
Конференц-зал был набит до отказу. Приводили студентов преподаватели, строго следя, чтобы те рассаживались по местам.
В задних рядах шептались две девушки: «Смотри, написано диалог: Тина Канделаки, генеральный продюсер МАТЧ ТВ». – «Вот они-то и будут вести диалог – Тина с продюсером».
Начала встречу с молодёжью телеведущая с рассказа о том, что в юном возрасте её вдохновляли книги, музыка и фильмы.
- В какой-то момент я поняла, что для определённого количества людей тоже стала героем, у меня тоже появилась власть. Я обязана делиться этой властью, всё очень просто. Я обязана делиться всем, что у меня есть с другими людьми. Что такое делиться? Часто люди пишут и говорят: «Нужно конкретнее и деньгами».
Тина же на это отвечает, что ей в своё время помогали не деньгами, а советами.
Вот и она решила замотивировать юных калужан.
- Вы, в отличие от меня, живёте в удивительном мире, вы живёте в информационном мире…Самым ценным будут знания. 85% из действующих профессий будут роботизированы.
У студентов Тина поинтересовалась, кто из них на этой неделе читал художественную литературу.
- Поднимите руку те, кто считает, что способен сказать что-то такое, за что следует заплатить деньги?
В зале поднялось несколько рук. Микрофон передали девушке, которая призналась, что пытается зарабатывать своим блогом.
- Возможность прославиться, начиная с 10 лет, есть у всех, - заверила присутствующих Тина. – Сегодня кто первый, тот хайпует.
Тина объясняла студентам, что заработать деньги в наше время может каждый. Но скоро всё изменится, на первое место выйдут знания. При этом ведущая заявила: образование должно быть бесплатным только до 9 класса.
Вообще весь разговор Тины со студентами сводился к заветам Ильича: «Учиться, учиться и ещё раз учиться».
Ребята задавали телеведущей самые разные вопросы, начиная с того, когда она даст интервью Дудю (Юрий Дудь - бывший ведущий телеканал МАТЧ ТВ, прославился своей программой на YouTube), заканчивая тем, как она встаёт утром.
Тина отвечала откровенно и подробно. И даже пообещала отобедать в столовой КГУ, если там найдётся трава и миндальное молочко. Траву студенты пообещали, а вот молоко у них есть только коровье.
На прощание Тина сделала селфи со студентами. Те в свою очередь, выходя из зала, отмечали, что думали, будто она выше ростом.
Подробнее об этой встрече читайте в следующем номере «Калужского перекрёстка».
Фото: Светлана ТАРАСОВА.
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