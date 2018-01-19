Нужен нам берег турецкий!

Наступивший год для нашего региона и города обещает стать интересным: несколько важных проектов вышли в финальную стадию реализации и должны завершиться, ещё нескольким будет дан старт.

Пойдём в музей!

Ближайшее значимое событие — открытие второй очереди Музея космонавтики. Ожидается, что это произойдёт в апреле, ко Дню космонавтики. Вообще, открыть новый музей обещали ещё год назад. Однако осенью 2016-го стройку приостановили в связи с расторжением контракта с генподрядчиком и многомиллионными долгами перед субподрядчиками. ФСБ возбудила уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Одним из фигурантов так называемого дела реставраторов стал бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов. Как выяснили следователи, высокопоставленный чиновник и несколько его коллег сознательно завышали стоимость реставрационных работ — примерно на четверть, — а деньги потом делили с исполнителями — владельцами и менеджерами строительных компаний. Общий ущерб составил около 160 миллионов рублей. Всю эту сумму подсудимые возместили.

Нового подрядчика, который завершает строительство второй очереди музея, нашли год назад. На объекте занято около 200 человек и 8 единиц техники. На данный момент строительные работы выполнены более чем на 80%. По словам директора музея Натальи Абакумовой, в новом выставочном корпусе разместятся крупногабаритные экспонаты, конференц-зал, интерактивная зона и кинотеатр с эффектом присутствия (4D).

Даже в недостроенном состоянии новый корпус Музея космонавтики выглядит впечатляюще.

Из Калуги — в Турцию

Эта новость порадует любителей курортного отдыха. В конце апреля 2018 года калужане смогут отправиться в Турцию из аэропорта «Калуга». Об этом заявил губернатор Анатолий АРТАМОНОВ на брифинге 25 декабря.

— Сейчас мы работаем над тем, чтобы с открытием авиасообщений с Турцией и Египтом всё-таки договориться с авиаперевозчиком на эти направления, — рассказал глава региона. — В скором времени с помощью одной из турецких авиакомпаний будут открыты прямые перелёты на курорты Турции. Просто не хочу называть сейчас конкретные… (названия. — Прим. ред.). Пусть они сами об этом объявят.

Южный обход. Последние штрихи

Строительство обхода Калуги на участке «Секиотово — Анненки» с мостом через реку Оку началось в августе 2015 года и должно было завершиться 30 октября 2017-го. Однако уложиться в запланированные сроки строителям не удалось. По состоянию на указанную дату работы были выполнены на 5/6. Оставшуюся 1/6 часть от общего объёма планируют завершить в течение 2018 года. Речь идёт об укладке верхнего слоя дорожной одежды, благоустройстве придорожной территории, установке освещения. Более конкретные сроки открытия новой автотрассы пока не называются.

Объездная четырёхполосная дорога имеет протяжённость немногим более 21 километра. Длина моста составляет 650 метров, ширина — 18. Это четыре полосы, расчётная скорость движения по которым составит 120 км/час. Проект включает в себя также четыре развязки в разных уровнях. Его стоимость — 11 млрд. рублей. Объект позволит перераспределить порядка 80% транспортных потоков и вывести за пределы Калуги более 7 млн. тонн грузоперевозок.

С новосельем!

В этом году новый дом наконец-то должен приобрести муниципальный Театр кукол. Более 20 лет он ютится в Малом зале кинотеатра «Центральный». О необходимости нового здания для театра говорили не один год, но только в 2015-м дело сдвинулось с мёртвой точки. Именно тогда стало известно, что кукольный театр переедет в Дом Купцовых на Кирова, 48. Этому предшествовали продолжительные переговоры областных и городских властей с собственником здания — ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности» (Санкт-Петербург), которые завершились подписанием с Театром кукол договора о безвозмездном пользовании.

К ремонту особняка планировали приступить ещё в начале 2017-го. Однако по ряду причин к строительным работам приступили только в декабре. Их стоимость составляет 35 млн. рублей. Согласно контракту, завершить ремонт должны к 1 июля 2018 года. Если подрядчик уложится в указанные сроки, то следующий сезон Театр кукол откроет по новому адресу.

Ремонтные работы в Доме Купцовых начались в конце декабря.

Крутится, вертится…

Осенью 2018-го в Калуге ждут открытия гипермаркета «Глобус» на Правом берегу. Общая площадь объекта составит 29 тыс. кв. м. Из них 10 тыс. кв.м. — это торговые залы, 13 тыс. кв. м — производственные цеха по переработке мясной продукции, выпечке хлеба, рыбный цех, кулинария. Рядом с торговым объектом обустроят парковку на 1200 машино мест. Объём инвестиций составит порядка 4,5 миллиарда рублей.

Городские власти подчёркивают, что этот проект очень важен для областного центра, поскольку гипермаркет такого уровня в Калуге ещё не представлен. Кроме того, его реализация предполагает создание около 800 новых рабочих мест, а также хорошие налоговые сборы в региональный и муниципальный бюджеты.

№ 13

Этот порядковый номер присвоят школе, которая строится сейчас на улице Минской в мик­ро­районе «Правый берег». Она станет вторым учебным корпусом школы № 13 — по аналогии с образовательным учреждением на улице Братьев Луканиных, которое является учебным корпусом 45-й школы.

Строительство нового образовательного учреждения началось весной прошлого года, а откроется оно 1 сентября 2018-го. Сдача нового школьного корпуса ожидается в феврале, сейчас там ведутся отделочные работы. В апреле-мае будет закупаться необходимое оборудование. Затем начнётся процедура лицензирования образовательного учреждения.

Ожидается, что в первые классы новой школы придут 200 детей. Всего туда планируют набрать около 1000 учеников. Для учащихся начальных классов Управление образования г. Калуги планирует организовать подвоз в школу автобусами.

Дворец спорта и новая школа

Напоследок коротко обозначим два проекта, которые должны стартовать в нынешнем году. Во-первых, это Дворец спорта. Его будут строить на месте стадиона «Центральный». Стоимость объекта оценивается в 3 млрд. 731 млн. рублей. Подрядчика, который согласился бы строить его за такую сумму, искали долго, но с четвёртой попытки нашли-таки. Если всё пойдёт как надо, то через три года на месте «Центрального» появятся три бассейна: детский, 25-метровый и 50-метровый, — ледовый дворец со зрительным залом на 2–3 тысячи мест, зал игровых видов спорта и фитнес-центр. Проектом предусмотрена также 5-этажная гостиница для спортивных делегаций.

В этом же году областные и городские власти обещают начать строительство школы на улице 65 лет Победы. Правда, этим обещаниям уже не один год.

В 2015-м, накануне выборов, на месте предполагаемой стройки даже заложили памятную капсулу. Однако из-за проблем с застройщиком работы так и не начались. В прошлом году область и город начали поиск нового инвестора и даже вроде бы нашли его. Речь идёт об одном из подразделений белорусской компании, которая строит микрорайон «Веснушки» на Правом берегу и школу там же. Предварительное устное согласие строители дали.

Во время визита в Калугу осенью 2017 года министра строительства и ЖКХ РФ Александра Меня глава региона Анатолий Артамонов заявил, что школу будут строить в 2018-м. В конце года посмотрим, сдержат чиновники свои обещания или же они в очередной раз окажутся банальным предвыборным пшиком.

Эта статья была опубликована в №3 газеты «Калужский перекрёсток» от 17.01.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.