Пропавшего мальчика нашли живым

Как мы уже рассказывали, в Калуге пропал 14-летний ребёнок. В четверг, 18 января, он был найден, сообщил на своей официальной странице в «ВКонтакте» поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
- С ребёнком всё в порядке, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Он сам вернулся домой.
Почему подросток ушёл из дома и где он всё это время находился, не сообщается. Отметим, что 19 января мальчику исполнится 15 лет.
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