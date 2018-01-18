Пропавшего мальчика нашли живым

Как мы уже рассказывали, в Калуге пропал 14-летний ребёнок. В четверг, 18 января, он был найден, сообщил на своей официальной странице в «ВКонтакте» поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

- С ребёнком всё в порядке, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Он сам вернулся домой.

Почему подросток ушёл из дома и где он всё это время находился, не сообщается. Отметим, что 19 января мальчику исполнится 15 лет.