Сахар и рыба подешевели в Калуге

Калужское правительство в пятницу, 12 января, опубликовало статистику по ценам за первую неделю 2018 года.

С 3 по 10 января в сетевых магазинах сахар подешевел на 2,8%, рыба – на 1,7%, куриное мясо - на 1,5%.

При этом огурцы подорожали на 8,2%, виноград – на 6,5%, лук – на 5%, яйца – на 4,4%, мандарины – на 3,3%, подсолнечное масло – на 2,3%.