Главная > Новости > Общество

Сахар и рыба подешевели в Калуге

12.01.2018 13:07 0 504 Дмитрий Ивьев
Сахар и рыба подешевели в Калуге

Калужское правительство в пятницу, 12 января, опубликовало статистику по ценам за первую неделю 2018 года.

С 3 по 10 января в сетевых магазинах сахар подешевел на 2,8%, рыба – на 1,7%, куриное мясо - на 1,5%.

При этом огурцы подорожали на 8,2%, виноград – на 6,5%, лук – на 5%, яйца – на 4,4%, мандарины – на 3,3%, подсолнечное масло – на 2,3%.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: статистика общество цены

Еще новости из рубрики «Общество»

Мандарины подорожали перед Новым годом 29.12.2017 11:51

Средняя зарплата взлетела до 41 тысячи 23.12.2017 14:34

Что больше всего подешевело за неделю 22.12.2017 15:04

Калужская область попала в лидеры по росту цен 08.12.2017 11:58

Стало известно, сколько калужан зарабатывает больше 100 тысяч в месяц 07.12.2017 12:45

12.01.2018 14:10 619 5
12.01.2018 00:47 1079 10
11.01.2018 21:17 889 14
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 13 января, 10:30
«Новогодняя елка в Доме Гончаровых»
п. Полотняный Завод, музей
сб 13 января, 13:00
"Коляда-маляда", русский инструментальный ансамбль "Каприс"
Филармония
сб 13 января, 15:00
Семейный праздник «Тайна Зимней Сказки»
Каток "Любимый"
сб 13 января, 16:00
Новогодние мероприятия в детском тайм-кафе
"В облаках" детское тайм-кафе

Для детей

сб 13 января, 13:00
"Коляда-маляда", русский инструментальный ансамбль "Каприс"
Филармония
сб 13 января, 15:00
Праздничная игровая программа «Мы встречаем Новый год!»
Калуга
сб 13 января, 15:00
Семейный праздник «Тайна Зимней Сказки»
Каток "Любимый"
сб 13 января, 16:00
Новогодние мероприятия в детском тайм-кафе
"В облаках" детское тайм-кафе

Концерты

сб 13 января, 18:00
Вечер отдыха «Не желает Старый год уходить за поворот!»
Калуга
сб 13 января, 21:00
Pale Crow
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 14 января, 19:00
Сергей Пенкин. Шоу "Музыкальная терапия"
Арена КТЗ, ДК
вс 14 января, 19:00
Концерт группы "Чёрный Кофе"
Мажор, бар

Кино

Движение вверх
Кто наш папа, чувак?
День мертвецов: Злая кровь
Фердинанд
Новости компаний

«Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов ESET

Благоустраивать город легче с МегаФоном

«Ростелеком» дарит жителям Калужской области «Год без забот»

В подразделениях филиала «Калугаэнерго» состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню энергетика

Опросы
На ваш взгляд, надо ли нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом или отказаться? 
 
Должны участвовать и доказать, что мы все равно лучшие
 681
Нет, если и выступать, то только под флагом своей страны
 880
Другое, напишу в комментариях
 41
Всего проголосовало: 1602
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Юмор и флуд - Fa la la la la, la la la la

Viktorch1311 25 дек 2017 10:05

Человеческое - Бетонный таз

drughunter 12 дек 2017 08:32

Новости партнеров

От выбора сантехники зависит уровень комфорта жизни человека

Обзор ЖК «Мир Митино» от застройщика ООО «Рождествено»

В Калуге наиболее востребованными оказались менеджеры

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.