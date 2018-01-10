«Центральный», прощай!

В конце декабря случилось то, о чём говорили так много и долго, что давно уже никто не верил: начался демонтаж стадиона «Центральный». Из федерального бюджета на это выделили 150 млн. рублей. Для калужан — особенно тех, кто постарше, — эта новость стала как нож в сердце. У многих с этим местом связаны самые яркие воспоминания детства и юности. Кто-то бегал сюда смотреть матчи лучших футбольных команд страны и слушать концерты приезжих звёзд, кто-то именно здесь впервые встал на коньки.

Стадион умирал медленно более десяти лет, но до недавнего времени робкая надежда на его возрождение всё-таки оставалась. Теперь нет и её.

Наше счастливое детство

Юрий ЗЕЛЬНИКОВ, Уполномоченный по правам человека в Калужской области: — Стадион «Центральный» в Калуге (мне милее его прежние названия — машзавода и «Локомотив») — мои счастливые детство и юность. Жил я неподалёку, учился в 14-й школе. Поход на стадион для меня и других болельщиков всегда был настоящим праздником. Помню ещё деревянные трибуны и стойку, на которой забитые голы отмечались на вращающихся круглых щитах из фанеры.

Я, страстный болельщик, не пропускал ни одного матча нашей футбольной команды «Локомотив», ставшей в конце 1960 годов чемпионом РСФСР. Разумеется, имена и фамилии всех игроков, их спортивные звания, даже года рождения знал наизусть: Геннадий Карасёв («Карась»), Анатолий Рудаков, Юрий Конопелькин, Виктор Кашкинов, Валерий Шелудько и другие. Все они были любимцами калужан.

Сюда на товарищеские матчи с нашими футболистами частенько приезжали лучшие московские команды Высшей лиги: «Динамо», ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив» и другие. Незабываемым стало выступление сборной СССР во главе с Олегом Блохиным. Яблоку негде было упасть, люди сидели в проходах, на ступеньках. Приезжали и иностранные команды. Давка у касс перед матчами в такие дни была неимоверная.

Очень желанными для меня были выступления команды ветеранов советского футбола и сборной СССР. Это живые легенды, которых мне посчастливилось увидеть вблизи: «самого» Алексея Хомича, Валентина Бубукина, Игоря Нетто, Виктора Царёва и других. Также мне повезло заснять на киноплёнку и взять автограф у своего кумира, вратаря Льва Яшина, когда он приезжал на матч в качестве начальника команды московского «Динамо». Самым интересным для меня было незаметно проникнуть после игры в раздевалку гостей, смотреть на своих кумиров с расстояния вытянутой руки, брать автографы.

Зимой ходили кататься на каток — когда не было денег, лазили через забор, а ботинки зарывали в снегу на трибуне.

В те годы в Калуге процветал хоккей с мячом, что тоже не ускользало от моего внимания. Однажды перед приездом многократного чемпиона — московского «Динамо» — нас сняли с уроков и отправили чистить заваленную снегом трибуну. После матча я чуть не выпросил клюшку у моего любимчика Валерия Маслова.

Искренне жаль, что такой легендарный для калужан стадион стал достоянием прошлого.

Футбольные аншлаги

Валерий ВАСИЛЕНКО, нападающий калужского «Локомотива»-1965: — Построенный в 1926 году, центральный стадион Калуги первый раз серьёзно изменился только через 39 лет. Его открытие после реконструкции состоялось 3 июля 1965 года. К этому событию был приурочен товарищеский футбольный матч между калужскими и московскими железнодорожниками. 12-тысячные трибуны не смогли вместить всех желающих посмотреть битву своих любимцев с московскими звёздами. Те, кто не попал на стадион, столпились у больших ворот между подтрибунными помещениями и через щели пытались следить за игрой. Счастливчики наблюдали за действом с балконов близлежащих домов. Даже крыши были усеяны бесстрашными болельщиками.

Честно, я сильно волновался. На трибуны старался не смотреть. Хотя я и играл в команде уже третий год, мне было всего 20 лет. Но одно дело — играть с равными тебе по уровню мастерства в Первенстве, и совсем другое — выходить на поле против заслуженных мастеров, членов сборной СССР! Это настоящий экзамен и перед болельщиками, и перед тренером.

Меня выпустили во втором тайме, когда мы выигрывали 1:0. Гол забили в начале игры с 11-метрового. И москвичи, чтобы сравнять счет, заиграли по-серьёзному, начали давить изо всех сил.

Все матчи — и календарные, и товарищеские — проходили при переполненных трибунах. Такая мощная поддержка была со стороны болельщиков! Однажды во время товарищеского матча с ЦСКА болельщики, не попавшие на стадион, даже выбили ворота. Двое ворот рухнули. На стадионе собралось, как мне показалось, даже больше положенных 12 000 человек. За стенами, на улице осталось ещё несколько тысяч. Сначала обиженные болельщики выдавили ворота под южной трибуной, а ещё через 20 минут, пока мы штурмовали ворота ЦСКА, «взяли» ворота около касс. ЦСКА тогда приехал в звёздном составе. Даже Альберт Шестернёв — капитан сборной СССР — вышел на поле против нас. Мы сыграли с армейцами вничью — 1:1. После финального свистка болельщики ринулись на поле. Я думал — нас раздавят. Каждый пытался с нами обняться, пожать руку, похлопать по плечу. Еле вырвались из объятий, прибежали в раздевалку, футболки снимаем — смеёмся друг над другом: у всех плечи, спины красные, как будто на юге сгорели. У меня потом плечи и спина дня три болели от дружеских похлопываний.

Судью на мыло!

Сергей ФАДЕЕВ, журналист:

— Футбольные матчи, которые проходили на стадионе «Центральный», я посещал, будучи ещё школьником. Иногда, чтобы посмотреть игру, приходилось лазить через забор со стороны южной трибуны. Не потому, что жалко было 10 копеек за детский билет, а потому что на входе была жуткая давка, а кассы просто не справлялись с потоком болельщиков, желающих попасть на матч.

Больше всего мне запомнились две игры. Одна состоялась в ноябре 1983 года. Наша «Заря» встречалась с футболистами красногорской команды «Зоркий». Погода стояла холодная: мороз — градусов 10, всё поле завалено снегом. Болельщиков — полные трибуны. Наши выиграли со счётом 5:2. После игры футбольные фанаты кинулись на поле, стали обнимать, качать на руках любимых игроков.

Второй запомнившийся матч был в 1987 году, когда в Калугу в рамках Кубка СССР приехал СКА «Ростов». Команда играла в Первой всесоюзной лиге, и там был очень сильный состав. Калужане в тот день играли явно лучше, но судья из Тбилиси сделал всё, чтобы Ростов победил. После окончания игры возмущённые болельщики — около 10 тысяч человек — вывалили на поле, чтобы «разобраться» с судьёй. Тот убежал в раздевалку. Спасать его приехала вся калужская милиция! Тогдашний начальник Областного УВД даже запрашивал у московского руководства разрешение вызвать военных. Правоохранительные органы провели целую спецоперацию: бедного судью вывозили со стадиона на милицейской машине лежащим на полу. Прикрывали как могли, чтобы его не было видно из окна. В таком виде судью везли до Балабаново.

1987 год. Кубок СССР по футболу. Соперником калужан стал СКА «Ростов» из Ростова-на-Дону. После того как судья не засчитал второй гол, болельщики устроили на поле беспорядки.

На месте стадиона региональные власти обещают построить Дворец спорта.

P.S.

Разговоры об уничтожении стадиона начались ещё в 90-е. Сергей Фадеев уверен, что спортивный объект довели до аварийного состояния сознательно, ведь он находится в самом центре города.

— По словам чиновников, реконструировать «Центральный» было невозможно, поскольку новые СНиПы не допускают строительства подобных объектов рядом с жилыми домами, — говорит Сергей. — Однако все необходимые работы можно было провести как капитальный ремонт. Уничтожив стадион, местные власти заодно с ним фактически уничтожили и футбольный дух, который в нашем городе и так едва теплился. Стадион «Анненки», на котором играет сейчас ФК «Калуга», не соответствует требованиям профессионального футбола. По проекту он является стадионом для детско-юношеской спортивной школы. К тому же не хотят ездить в Анненки калужские болельщики, потому как поездка туда, особенно в вечерний час пик, отнимает слишком много времени и нервов.

Аналогичная судьба ждёт и два тренировочных поля, построенных для сборных-участниц Чемпионата мира по футболу 2018 года. Потом эти поля станут никому не нужными, ибо находятся они на самых дальних окраинах — на Дубраве и за ТЦ «Метро», куда общественным транспортом не добраться.

А вот «Центральный», если бы его привели в порядок, точно был бы востребован. Даже в самые худшие времена на матчи приходило по 2–3 тыс. человек. Завидую любителям футбола Тулы, Брянска, Орла, Смоленска. В каждом из этих городов есть стадионы, на которых играет профессиональная команда. Расположены они в самом центре, и никому в голову даже не приходит мысль уничтожать их.

В скором времени на месте «Центрального» должно начаться строительство Дворца спорта. Подрядчика для него нашли только с четвёртой попытки: желающих строить объект за 3 млрд. 731 млн. рублей долгое время не было. По мнению экспертов, для объекта такого плана это довольно низкая цена. Так что завершится ли строительство Дворца спорта через положенные по контракту три года, ещё неизвестно.

Из истории

Стадион «Центральный» был построен в 1926 году на пустыре, заросшем сорняками. Правда, на тот момент он носил другое название — «Красный Октябрь». Помимо футбольных матчей там проводились различные спортивные соревнования, а зимой работал каток.

В 1965 году стадион реконструировали. Тогда же он получил новое название — «Локомотив». В феврале 1967 года началось строительство западной трибуны, состоящей из 19 рядов и рассчитанной на 4215 мест.

Следующую реконструкцию стадиона провели в 1990 году. Название также «реконструировали»: из «Локомотива» — в «Центральный». Первый матч на обновлённом стадионе состоялся 4 июня. Футболисты калужской «Зари» принимали куйбышевскую команду «Крылья Советов». За игрой наблюдало более 15000 зрителей. Игра закончилась со счётом 2:3 в пользу гостей.

Четвёртой реконструкции стадион подвергся в конце 90-х — начале 2000 годов. Появилось электронное табло, деревянные лавки на северной трибуне заменили пластиковыми сиденьями. Отремонтировали здание клубного офиса, комментаторскую кабину и подтрибунные помещения. Весной 2005 года тренировочное поле стадиона получило искусственное покрытие.

Последний официальный матч на «Центральном» состоялся 18 октября 2006 года. Наша команда принимала подольский «Витязь». Игра закончилась победой калужан со счётом 2:1.

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Маргарита ТАРАСОВА:

«В школьные годы у нас здесь проходила физкультура. Зимой уроки физкультуры всегда были на коньках (школа № 21, люблю тебя!). А после уроков, днём, шли прямиком на стадион с коньками — и наш досуг был прекрасен! По вечерам — массовые катания. Мы жили рядом. Зимой по вечерам — музыка с катка, летом — футбольные матчи и даже концертные программы. Всё это было действительно восхитительно и для людей!»

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ:

«Полны трибуны, полны! Помню, когда шёл футбол, стоял такой рёв болельщиков, что, когда забивали гол, на Правом берегу было слышно. Каждый матч для жителей города — целое событие. На стадион ходили семьями — и стар и млад. По имени знали каждого игрока. К сожалению, всё это в прошлом».

Александр КОЛОСКОВ:

«В 1983-м или 1984 году отец повёл меня на футбол. Играла «Заря» с какой-то вологодской командой и выиграла. С тех пор я люблю футбол».

Юлиана СЛАВИНСКАЯ:

«Так горько мне сейчас! Плакать хочется! Этот стадион был смыслом нашего детства! Мы научились там кататься на велосипеде, на коньках. Детьми часто устраивали между собой соревнования. Утром, перед школой, мы с мамой пробегали по два-три круга, даже зимой. Зимние вечера всегда проводили с мамой на катке. Навсегда запомню концерт группы «ДДТ» в 1991 году! Это было единение душ! После концерта мы пошли домой. Увидев, что служебные ворота открыты, просто зашли и поговорили с Шевчуком. Мне сейчас не верится, что я не смогу больше вернуться на стадион! Боюсь позвонить сестре и сообщить ей эту новость. Знаю, какая будет реакция!»

Татьяна МАТВЕЕВА:

«Я всю жизнь прожила рядом со стадионом, здесь прошло моё детство. Стадион был в какой-то степени средоточием городской жизни: здесь проходили и футбольные матчи, и городские праздники, и концерты. Зимой — вечерняя жизнь на катке, а летом можно было пролезть под цепочку в воротах и поиграть в бадминтон. Всё это ушло. Печально было наблюдать за тем, как стадион превращался в рынок. Там, где когда-то располагались спортивные залы, открывались магазины. Постепенно всё пришло в запустение. Город меняется, но мне, коренной калужанке, почему-то не становится в нём комфортнее и уютнее».