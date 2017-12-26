Артамонов: «У татаров нет оснований возмущаться тем, что 11 ноября будет памятной датой»

Как мы рассказывали, комитет Госсовета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам выступил против установления новой памятной даты — Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году. В республике заявляют, что стояние было «одним из многочисленных, но не решающих эпизодов» в борьбе за наследие Золотой Орды.

Мы попросили прокомментировать это заявление губернатора Анатолия АРТАМОНОВА. Напомним, инициатива отмечать Великое стояние на Угре 11 ноября принадлежит ему, а также Министерству культуры РФ.

- Я беседовал с президентом Республики Татарстан, он никакого отношения к этому не имеет, - ответил глава региона. – И у него совершенно нет такой позиции, которую мы слышали оттуда от некоторых депутатов. Причём эти молодые так называемые учёные ничем не обосновали эти свои спонтанные высказывания. Вбросили тему и зря это сделали, потому что тема национализма – запретная в нашей стране. Мы многонациональное государство.

Далее Артамонов прочёл нам небольшую лекцию по истории, посвящённую периоду правления Ивана III.

- Казанское ханство, которое относится к истории правления Ивана Великого, на тот момент как раз поддерживало его, в том числе в борьбе с Ордой. И Крымское ханство поддерживало, и Казанское. У татаров абсолютно нет никаких оснований возмущаться тем, что 11 ноября будет памятной датой в российском календаре. Больше того – мы никогда нигде не сказали, что там было монголо-татарское иго. Это абсолютно вредная формулировка, которая в какие-то годы была кем-то предложена. Мы говорим о том, что была зависимость наших раздробленных княжеств от Золотой Орды. И её поддерживали не только татары и монголы, но в иные времена и Рязанское княжество было на её стороне, и Московское княжество входило в Золотую Орду. Это сложнейшие страницы нашей истории, не надо перелистывать их просто так – брать и без какого-либо предварительного изучения этих вопросов. Вот они сказали – мы им ответили. И всё! Давайте успокоимся на этом. Правительство РФ направило этот вопрос в Государственную Думу. Дума проголосует так или так – как она посчитает нужным.

Губернатор добавил также, что калужане со своей стороны не должны развивать дискуссию на эту тему. Анатолий Артамонов считает, что это непатриотично.

- Мы должны использовать любую возможность, чтобы каким-то образом оттенить роль и значение нашей Калужской земли в истории развития Российского государства. Если у нас есть для этого основания, мы должны этим воспользоваться. Тогда мы будем правильными людьми, которые живут на этой территории. А если мы будем выступать сами против себя, что ж мы тогда за патриоты? Мы должны любить ту землю, на которой живём, и уважать всё то, что происходило здесь до нас. Это происходило на нашей Калужской земле. Здесь сформировалось Российское государство как государство, вместо раздробленных княжеств. Никто этого не отрицает.