Калужская область оказалась среди лидеров туристического рейтинга

Калужская область вошла в число 20 лучших регионов по версии Национального туристического рейтинга за 2017 год. Такие данные в пятницу, 8 декабря, опубликовала пресс-служба правительства.

Исследование туристической привлекательности проводили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России».

Регионы оценивались по 10 критериям:

уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры,

значимость туристической отрасли в экономике,

доходность отрасли туризма и гостеприимства,

популярность у туристов, приезжающих на несколько дней,

популярность у иностранцев,

туристская уникальность,

экологическое «здоровье»,

криминогенная обстановка,

интерес в Интернете как к месту отдыха,

продвижение туристического потенциала в информационном пространстве.

Помимо Калужской области, в первую группу вошли Кранодарский край, Москва, Московская область, Республика Крым, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Алтайский край, Нижегородская область, Приморский край, Свердловская область, Республика Башкортостан, Ростовская и Иркутская области, Республика Татарстан, Калининградская область, Пермский край, Челябинская, Тверская и Новосибирская области.