Калужская область оказалась среди лидеров туристического рейтинга

Калужская область вошла в число 20 лучших регионов по версии Национального туристического рейтинга за 2017 год. Такие данные в пятницу, 8 декабря, опубликовала пресс-служба правительства.
Исследование туристической привлекательности проводили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России».
Регионы оценивались по 10 критериям:
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Помимо Калужской области, в первую группу вошли Кранодарский край, Москва, Московская область, Республика Крым, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Алтайский край, Нижегородская область, Приморский край, Свердловская область, Республика Башкортостан, Ростовская и Иркутская области, Республика Татарстан, Калининградская область, Пермский край, Челябинская, Тверская и Новосибирская области.
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