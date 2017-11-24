Подружиться с ребёнком. Как?

Известная в Калуге теле- и радиоведущая Марина ГЛУШЕНКОВА, мама семерых детей, поделилась своими секретами хороших взаимоотношений с ребёнком.

Старшему сыну Марины — 24 года, младшему — всего 8. Все её сыновья и дочери очень разные, но у них есть одно общее качество: они дружны не только между собой, но и с родителями. Фраза «Мама — наш лучший друг» для семьи Глушенковых не красивый лозунг, а чистая правда.

О том, как ей удаётся дружить с сыновьями и дочками, Марина рассказала на встрече, организованной творческой командой «Среда обитания» в рамках проекта «Нескучное чаепитие». Полтора часа пролетели как одна минута. Мы постарались записать самое важное из сказанного Мариной Глушенковой.

Начинать дружить с ребёнком нужно до его рождения

— Будущей маме часто говорят: «Не переживай, тебе вредно нервничать». Это полная ерунда: женщина в принципе не может не переживать, а беременная — тем более, ведь у неё все чувства обострены. Просто надо научиться переживать правильно. Допустим, женщина расстроена и плачет. В этот момент нужно объяснить себе и своему малышу: «Да, я сейчас плачу, потому что мне сказали что-то обидное или потому что возникли проблемы на работе, но к тебе это не имеет никакого отношения. Ты, несмотря на какие-то неприятности, очень нужен мне».

Когда малыш рождается, нужно чутко реагировать на его запросы: брать на руки, кормить по требованию. Эти простые, но базовые действия формируют здоровую привязанность родителей к ребёнку и ребёнка к родителям.

Делайте взрослые дела вместе с детьми

— Когда старшие дети были маленькими, мы жили в Москве. Бабушек рядом не было, и я некоторое время страдала из-за того, что они не могут нам помочь. Но потом оказалось, что в этом есть много плюсов. Поскольку мне не с кем было оставить детей, я всюду брала их с собой: на интервью, встречи. Таким образом они были вовлечены в мою взрослую жизнь, а я ощущала себя полноценным человеком, который не сосредоточен исключительно на пелёнках и горшках.

Поэтому я за то, чтобы делать какие-то свои взрослые дела вместе с детьми. Для них это лучшее развитие.

Научитесь отпускать

— Наши дети очень привязаны к нам и не так уж рвутся сбежать. Но в какой-то момент у них возникают свои потребности и желания, и здесь очень важно научиться отпускать. Как я понимала, что ребёнок готов к тому, чтобы его отпустили? Я пришла к такому выводу: если он сформулировал запрос, значит, готов. Допустим, когда ко мне приходит 5-летний сын и спрашивает: «Можно я погуляю один во дворе?» — я в этот момент размышляю: «Если у него такая мысль созрела и он смог сформулировать её, значит, он готов к тому, чтобы пойти во двор погулять». И я отвечаю: «Хорошо, попробуй».

Не критикуйте ребёнка

— Когда ребёнок взрослеет, ему хочется делиться с родителями чем-то сокровенным и важным для него. Он делится и ждёт ответной реакции. И, если встречает агрессивный настрой со стороны родителей — те осуждают его увлечения, друзей, направление мыслей или желание кем-то стать, — естественно, начинает думать: «Делиться чем-то важным с мамой и папой опасно, поэтому не надо этого делать».

Дети Марины ГЛУШЕНКОВОЙ (слева направо): Борис, Аркадий, Глеб, Яна, Эсфирь, Миша и Валя.

Разговаривайте с детьми

— Я часто рассказываю детям о том, как прошёл мой день, чем я занималась на работе. Дети это ценят и отвечают открытостью на открытость. Когда случаются эмоциональные ситуации, всегда стараюсь объяснить детям свои поступки и чувства, которыми они продиктованы. Допустим: «Я на тебя сегодня напустилась с порога, потому что у меня на работе был сложный день, потом я шла из магазина с тяжёлыми сумками, вернулась домой и вижу бардак». Благодаря таким разговорам у детей возникает правильное представление о родителях как об обычных людях, которые несут чуть больше ответственности, чем они.

Пожалейте ребёнка

— Какая бы хорошая семья ни была, наступает момент, когда ребёнку становится себя жалко, ему даже кажется, что его никто не любит, и он выплёскивает свои эмоции на родителей. Кстати, если такие моменты случаются, это хорошо. Значит, дети не боятся родителей, доверяют им. Что делаю я в подобных ситуациях? Просто говорю: «Иди ко мне, я пожалею тебя». И ребёнок сидит у меня на коленях, завёрнутый в одеяло, и рыдает о том, что его никто не любит. Поплакал, получил эмоциональную поддержку и пошёл дальше.

Улыбайтесь, родители, улыбайтесь!

— Мы, взрослые, очень-очень серьёзные. Без­условно, мы должны быть ответственными и сосредоточенными, чтобы чего-то добиться. Но вместе с тем нужно оставлять место для глупости, какой-то неправильности. Если в отношениях с ребёнком возникло напряжение, сходите с ним, например, на батуты, или покатайтесь с горки на ледянке, или посмотрите вместе мультфильмы.

Сходите с дочкой-подростком за бюстгальтером

— Когда мне говорят о сложных отношениях с дочерью-подростком, я советую маме сходить вместе с ней в магазин и купить девочке бюстгальтер. Для неё это очень интимный процесс, ведь она становится взрослой. Пуская маму в этот свой новый мир, девочка начинает испытывать более доверительное отношение к ней и может рассказать что-то такое, чего не рассказывала раньше. Вообще, когда возникают сложности в отношениях с детьми, я всегда стараюсь вспоминать себя на том жизненном этапе, на котором находятся сейчас они: что чувствовала я, когда мне было примерно столько лет, сколько им, как вела себя в подобных ситуациях и т. д.

Знакомьтесь с друзьями ваших детей

— Нашим детям очень важно то, как мы относимся к их друзьям. Хочешь оттолкнуть ребёнка и лишиться его доверия — отзовись критично о его друге. Поэтому, если сын или дочка хотят познакомить вас с другом/подругой, всегда соглашайтесь. Даже если этот друг/подруга приходит и разносит вам половину квартиры. Лучше контролируемый бардак в доме, чем если ребёнок и его друзья будут собираться где-то ещё.

То же самое касается и влюб­лённости. Я понимаю: если мой сын приглашает в дом девочку, которая ему нравится, он тем самым оказывает мне доверие. И даже если мне в этой девочке что-то не нравится, я всегда стремлюсь найти в ней какие-то плюсы и сосредоточиться именно на них.

Хвалите детей искренне

— Спросите себя: нравится ли вам ваш ребёнок? Честно ответив на этот вопрос, вы всё поймёте про себя и своего сына или дочь и сможете решить многие проблемы. Не бывает так, чтобы в ребёнке не нравилось ничего. Красивые волосы, хорошая фигура, удачно сидит платье, помогает по дому — каждый день находите что-то, за что можно было бы похвалить ребёнка. Только делайте это искренне. Дети очень хорошо слышат, когда мы фальшивим.

Ищите внутренние ресурсы

— Чтобы грамотно выстраивать свои отношения с ребёнком, женщине нужно научиться восполнять свои собственные эмоциональные ресурсы, искать источники вдохновения. Обязательно покупайте себе одежду, отдыхайте. Например, в свободное время очень полезно полежать на диване с книжкой, потому что кастрюля супа так или иначе приготовится.

Не сосредотачивайтесь только на детях. Уделяйте время своим хобби. Это делает жизнь осмысленней и даёт дополнительные внутренние ресурсы.

От эмоционального перегруза очень хорошо спасают физические нагрузки. Я, например, уже 23 с половиной года каждое утро делаю зарядку. Начала её делать, когда готовилась ко вторым родам. С тех пор это вошло у меня в привычку. Делаю зарядку ежедневно, независимо от того, где нахожусь: в поезде, больнице, аэропорту. Всегда можно найти укромный закуточек и сделать несколько упражнений.

Не грызите себя за прошлые ошибки

— Иногда я оглядываюсь назад и думаю, что, может быть, я не всегда поступала правильно и сейчас сделала бы всё по-другому. Но я уверена, что тогда, в той ситуации, с тем эмоциональным и материальным ресурсом, который у меня был, я действовала наилучшим образом. Поэтому не грызите себя за ошибки, совершённые в прошлом.

Эта статья опубликована в №47 газеты «Калужский перекрёсток» от 22.11.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.