117 тысяч калужан привились от гриппа

По данным на 22 сентября в Калужской области прививки от гриппа сделали 117 683 человека. Среди них 17 534 ребёнка. Об этом 25 сентября сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
- План вакцинации выполнен на 33%, - подчёркивают в ведомстве. - Охват населения Калужской области иммунизацией против гриппа составил 12%.
|
Максим Акимов не стал новым губернатором Нижегородской области 26.09.2017 14:32
Резко выросло количество заболевших ОРВИ 26.09.2017 08:36
Картина дня: жуйте - и будет вам счастье 25.09.2017 20:00
Шоу красивых тел: культуристы обнажились и порвали грелку 25.09.2017 14:31
Клещи набросились на грибников 25.09.2017 12:56
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: