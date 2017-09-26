117 тысяч калужан привились от гриппа

По данным на 22 сентября в Калужской области прививки от гриппа сделали 117 683 человека. Среди них 17 534 ребёнка. Об этом 25 сентября сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- План вакцинации выполнен на 33%, - подчёркивают в ведомстве. - Охват населения Калужской области иммунизацией против гриппа составил 12%.