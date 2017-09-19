С божьей помощью: Сталин помог калужанам выиграть икону

В Пятигорске завершился XIX международный фестиваль воздухоплавателей «Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России – 2017». Как мы рассказывали, в нём приняли участие 13 команд, в том числе и из Калуги.

Калужские аэронавты выступили на аэростате «Воробей», разместив на нём изображение Иосифа Сталина. Пилот Артем Бондаренко выбрал вождя командным символом, а девизом стали перефразированные слова генералиссимуса: «Чтобы летать в спорте, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех - и у соперников, и у друзей, особенно у соперников. Учиться, стиснув зубы, не боясь, что кто-то будет смеяться над нами, над нашим невежеством, над нашей отсталостью!».

Артём Бондаренко.

Наши земляки-дебютанты завоевали 7 место. Кроме того, они удостоились специального приза от настоятеля храма святого Целителя Пантелеймона - иконы святого Пантелеймона. Как оказалось, калужане пролетели максимально точно над куполом храма, расположенного на центральной площади Ессентуков.

Калужский пилот Артем Бондаренко планирует и дальше выступать на соревнованиях. А в перспективе организовать подобный фестиваль и в Калуге.