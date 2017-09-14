Глас народа
Важно:
Какие дворы благоустроят в 2017-м. Найди свой
Четверг, 14 сентября
67.77 / 69.91
$ 56.83 / 58.89
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Спорт

Под сталинским крылом: портрет вождя стал талисманом калужан на соревнованиях

14.09.2017 16:20 12 722 Сергей ПЕТРОВ

В эти дни в Пятигорске и Ессентуках проходит XIX Международный фестиваль воздухоплавания  «Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России -2017». В нём принимают участие 13 команд, в том числе и из Калуги. В рамках фестиваля проходят и соревнования воздухоплавателей. 

Примечательно, что калужане выступают на шаре с портретом Иосифа Сталина.

- Мы участвуем от Калуги без ведомственной поддержки, а портрет Сталина - это наш талисман, - говорит калужский воздухоплаватель Артём Бондаренко. – Есть у Сталина слова: «Чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех - и у врагов и у друзей, особенно у врагов». Вот мы здесь и учимся у соперников. Прежде доводилось принимать участие лишь в фиестах - развлекательных мероприятиях в разных городах России, а здесь много опытных спортсменов, есть с кого брать пример. Люди на Кавказе по большей части с уважением относятся к Сталину, и их поддержка для нас много значит.

Наши земляки пока идут на 7 месте. Заканчивается фестиваль и соревнования 16 сентября.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


14.09.2017 12:04 438 12
14.09.2017 11:05 633 6
13.09.2017 23:52 964 5
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 12 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 16 сентября, 10:30
Мастер-классы в Школе мастеров
Дом мастеров
сб 16 сентября, 12:00
Научное шоу и квест
Безумная лаборатория
сб 16 сентября, 15:00
Интеллектуальная игра
Дело в Соусе, кафе
вс 17 сентября, 17:00
"Почувствуй себя супергероем!"
Кафе-Бар-Буфет "Победа"

Концерты

пт 15 сентября, 16:30
Концертная программа, посвящённая Дню освобождения Калужской области
Калуга
пт 15 сентября, 19:00
Вечер Progressive classic и «Universal music band»
Дом музыки
пт 15 сентября, 21:00
Концерт группы "Elixir"
Ресторан "Бумажный Самолёт"
сб 16 сентября, 19:00
Концерт "Fjordwalker"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Кино

Оно
мама!
Напарник
В гостях у Элис
Новости компаний

«МегаФон. Начинается с тебя»

Филиал «Калугаэнерго» подключился к фестивалю #ВместеЯрче

Лайфхаки для пользователей Быстрого мобильного Интернета

В Калугаэнерго подвели итоги трудовой смены студенческих энергетических отрядов

Опросы
Какое название должна носить новая дорога на Шопино? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Безотносительное

drughunter 29 авг 2017 07:00

4еловек's блог - Троли разные над городом кружатся

4еловек 28 авг 2017 11:20

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

4еловек's блог - Телеграмм и Ватсап взломали

4еловек 14 авг 2017 11:05

Новости партнеров

Отечественные твердотопливные котлы «Дымок»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.