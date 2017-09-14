Под сталинским крылом: портрет вождя стал талисманом калужан на соревнованиях

В эти дни в Пятигорске и Ессентуках проходит XIX Международный фестиваль воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России -2017». В нём принимают участие 13 команд, в том числе и из Калуги. В рамках фестиваля проходят и соревнования воздухоплавателей.

Примечательно, что калужане выступают на шаре с портретом Иосифа Сталина.

- Мы участвуем от Калуги без ведомственной поддержки, а портрет Сталина - это наш талисман, - говорит калужский воздухоплаватель Артём Бондаренко. – Есть у Сталина слова: «Чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех - и у врагов и у друзей, особенно у врагов». Вот мы здесь и учимся у соперников. Прежде доводилось принимать участие лишь в фиестах - развлекательных мероприятиях в разных городах России, а здесь много опытных спортсменов, есть с кого брать пример. Люди на Кавказе по большей части с уважением относятся к Сталину, и их поддержка для нас много значит.

Наши земляки пока идут на 7 месте. Заканчивается фестиваль и соревнования 16 сентября.