Символ восемнадцатого года: зубр всё же одолел удода

Как мы уже писали, с августа по сентябрь региональное Министерство природных ресурсов и экологии запустило на своем сайте голосование и предложило калужанам выбрать животное – символ Калужской области 2018 года.

На старте голосования вперед уверенно вышел удод, но в упорной и бескомпромиссной борьбе он всё-таки уступил пальму первенства зубру. На третьем месте – бурый медведь.

В аутсайдерах – два насекомых и одна птичка. На последнем месте с семью голосами оказалась бабочка Арион. Всего на один голос её обошли муравьиный лев Имаго и речная крачка.

Символом Калужской области 2017 года, напомним, является рысь.