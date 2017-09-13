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Символ восемнадцатого года: зубр всё же одолел удода

13.09.2017 12:21 11 753 Сергей ПЕТРОВ
Символ восемнадцатого года: зубр всё же одолел удода

Как мы уже писали, с августа по сентябрь региональное Министерство природных ресурсов и экологии запустило на своем сайте голосование и предложило калужанам выбрать животное – символ Калужской области 2018 года.

На старте голосования вперед уверенно вышел удод, но в упорной и бескомпромиссной борьбе он всё-таки уступил пальму первенства зубру.  На третьем месте – бурый медведь.

В аутсайдерах – два насекомых и одна птичка. На последнем месте с семью голосами оказалась бабочка Арион. Всего на один голос её обошли муравьиный лев Имаго и речная крачка.

Символом Калужской области 2017 года, напомним, является рысь.


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Тэги: общество животные

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