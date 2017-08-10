Калужане выбирают удода символом нашей области

С 9 августа по 10 сентября региональное министерство природных ресурсов и экологии предлагает выбрать животное – символ 2018 года. Голосовать можно за 20 животных, обитающих на территории Калужской области. Все они занесены в Красную книгу.
Пока лидирует с большим отрывом удод (на фото). За него проголосовали 111 человек. Наименьшее число голосов у аргиопа Брюнниха, муравьиного льва Имаго, шашечницы Матурны и мохового шмеля.
Символом 2017 года, напомним, является рысь. Именно ей уделено особо пристальное внимание министерства в этом году.
Поучаствовать в голосовании можно на сайте министерства.
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