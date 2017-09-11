Почему ушла в отставку Ольга Копышенкова

11.09.2017 13:42 6575

Как мы уже писали, детский правозащитник региона Ольга КОПЫШЕНКОВА приняла решение досрочно покинуть свой пост. Новость оказалась неожиданной. Должность Уполномоченного по правам ребёнка Копышенкова занимала с момента создания Аппарата в 2011 году. Фактически именно она стоит у истоков его становления. В марте 2016-го депутаты Законодательного Собрания продлили её полномочия ещё на пять лет, то есть до их окончания оставалось ещё три с половиной года.

- Решение Ольги Александровны уйти в отставку связано с семейными обстоятельствами и переездом в другой регион Российской Федерации, - прокомментировал нашему изданию заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области Дмитрий ИЛЮХИН. – Оно далось Ольге Копышенковой нелегко, поскольку свою работу она очень любила и отдавалась ей полностью. За шесть лет сделано было много. Вся выстроенная за прошедшие годы работа Аппарата – это её заслуга.

По словам Илюхина, особое внимание Копышенкова уделяла решению проблем семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

- Ольга Александровна посетила очень много таких семей лично, - говорит Дмитрий Илюхин. – Беседовала, помогала. Большое внимание уделялось жилищным вопросам. Есть примеры, когда мы добивались того, чтобы многодетным семьям, детям-сиротам выделялось жильё. Доверие общества и к Ольге Копышенковой как к Уполномоченному, и к созданному ею институту выросло. Об этом говорит тот факт, что количество обращений граждан, которое к нам поступает, постоянно растёт. Ольга Александровна не раз была отмечена за свою работу на самом высоком уровне. В течение двух сроков она возглавляла координационный совет Уполномоченных по правам ребёнка в субъектах ЦФО. Планы на дальнейшую работу были большие. Надеюсь, они будут реализованы с уже новым Уполномоченным.

Кто займёт эту должность, пока неизвестно. Процедура выдвижения кандидатов начнётся 14 сентября, после того как депутаты Законодательного Собрания Калужской области официально примут отставку Ольги Копышенковой. Назначение нового детского омбудсмана должно произойти в течение двух месяцев. 30 дней даётся на подачу заявлений от кандидатов и столько же – на их рассмотрение депутатами регионального парламента.

Наша справка

Ольга Копышенкова родилась и училась в Обнинске. Имеет два высших образования: КФ ВЗФЭИ и ГУУ. Работала начальником отдела в бухгалтерии Обнинского ФЭИ, затем главным бухгалтером Обнинского отделения Федерального казначейства. Возглавляла министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области. С апреля 2011 года работала в должности Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области. Замужем, трое детей.