Детский правозащитник Ольга Копышенкова досрочно покидает свой пост

Об отставке Ольги Копышенковой стало известно 7 сентября на заседании комитета по законодательству Законодательного Собрания Калужской области. На сайте регионального парламента об этом сообщается очень кратко: «Депутаты рассмотрели и вынесли на заседание сессии проект постановления Законодательного Собрания, в соответствии с которым объявляется процедура выдвижения кандидатов на должность Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области в связи с досрочным прекращением полномочий Ольги Копышенковой».

Как сообщают некоторые Интернет-порталы со ссылкой на пресс-службу Заксобрания, детский правозащитник написала заявление по собственному желанию. Официально её отставка будет принята на заседании областного парламента 14 сентября. На сайте областной администрации Ольга Копышенкова всё ещё указана руководителем аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в нашем регионе.

На заседании комитета депутаты заксобрания заслушали доклад о деятельности детского правозащитника за 2016 год.



- В нём отмечалось, что вопросам защиты семьи, материнства и детства в регионе уделяется повышенное внимание, - сообщает пресс-служба регионального парламента. – Благодаря принимаемым мерам в области повышается рождаемость, улучшается социально-экономического положение семей с детьми, доступность образования, качество детской медицинской помощи. Были также отмечены и проблемы, которые, в частности, связаны с алиментными обязательствами, реализацией прав детей при раздельном проживании родителей, социальными гарантиями льготных категорий семей и детей.

Напомним: должность Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области Ольга Копышенкова занимает с мая 2011 года. В марте 2016-го депутаты продлили её полномочия ещё на 5 лет. Кандидатуру Копышенковой внёс губернатор Анатолий Артамонов. С чем связано её решение досрочно покинуть эту должность, пока неизвестно.