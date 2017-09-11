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В стиле 90-х: обманутая дольщица СУ-155 стала депутатом, несмотря на вбросы и чёрный пиар

11.09.2017 12:10 14 4864
В стиле 90-х: обманутая дольщица СУ-155 стала депутатом, несмотря на вбросы и чёрный пиар

В понедельник, 11 сентября, на заседании правительства Калужской области обсудили итоги выборов в органы местного самоуправления. Они проходили в Обнинске, Мосальске и селе Передел. 
Выборы везде признаны состоявшимися.

- Жалоб или обращений в избирательную комиссию от непосредственных участников избирательной компании, которые ставят под сомнения результаты голосования, не поступало, - сообщили главе региона. 

- Я единственное хотел бы попросить органы внутренних дел всё-таки довести до конца расследование инцидента по Обнинску. Это нехороший сигнал и надо, чтобы на будущее никому не повадно было такими вещами заниматься. Это совершенно неправильно. Выборы надо выигрывать честно, в честной борьбе, - подчеркнул губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

Как оказалось, в Обнинске с большим отрывом победила Светлана ЛУКЬЯНЕНКО.  Она возглавляет инициативную группу обманутых дольщиков компании СУ-155. 

- Мы победили! – написала женщина на своей страничке «ВКонтакте».

Однако не обошлось в наукограде в общий день голосования 10 сентября и без эксцессов. Накануне в почтовых ящиках домов Обнинска появились листовки о том, что Светлана Лукьяненко якобы снимает свою кандидатуру. 

- В ходе избирательной кампании по моему округу происходило очень много всего, что не поддаётся никакому логическому смыслу, противоречит любым моральным принципам и показывает яркую ущербность оппонентов, - говорит Светлана Лукьяненко. - В ящики были раскиданы поддельные решения ТИК о снятии моей кандидатуры с выборов! Ночью практически все автомобили в моем округе были обклеены якобы моими листовками, но без выходных данных. 

Однако подобные выходки в стиле избирательных кампаний 90-х годов прошлого века не помогли оппонентам справиться со Светланой, которая пошла на выборы в качестве самовыдвиженца. Она набрала более 55% голосов избирателей, оставив далеко позади трёх своих оппонентов, баллотировавшихся от партий КПРФ, ЛДПР и «Партии Великого Отечества».

Фото: Светлана Лукьяненко. 


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Тэги: общество выборы черный пиар вбросы Светлана Лукьяненко

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