В стиле 90-х: обманутая дольщица СУ-155 стала депутатом, несмотря на вбросы и чёрный пиар

В понедельник, 11 сентября, на заседании правительства Калужской области обсудили итоги выборов в органы местного самоуправления. Они проходили в Обнинске, Мосальске и селе Передел.
Выборы везде признаны состоявшимися.
- Жалоб или обращений в избирательную комиссию от непосредственных участников избирательной компании, которые ставят под сомнения результаты голосования, не поступало, - сообщили главе региона.
- Я единственное хотел бы попросить органы внутренних дел всё-таки довести до конца расследование инцидента по Обнинску. Это нехороший сигнал и надо, чтобы на будущее никому не повадно было такими вещами заниматься. Это совершенно неправильно. Выборы надо выигрывать честно, в честной борьбе, - подчеркнул губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.
Как оказалось, в Обнинске с большим отрывом победила Светлана ЛУКЬЯНЕНКО. Она возглавляет инициативную группу обманутых дольщиков компании СУ-155.
- Мы победили! – написала женщина на своей страничке «ВКонтакте».
Однако не обошлось в наукограде в общий день голосования 10 сентября и без эксцессов. Накануне в почтовых ящиках домов Обнинска появились листовки о том, что Светлана Лукьяненко якобы снимает свою кандидатуру.
- В ходе избирательной кампании по моему округу происходило очень много всего, что не поддаётся никакому логическому смыслу, противоречит любым моральным принципам и показывает яркую ущербность оппонентов, - говорит Светлана Лукьяненко. - В ящики были раскиданы поддельные решения ТИК о снятии моей кандидатуры с выборов! Ночью практически все автомобили в моем округе были обклеены якобы моими листовками, но без выходных данных.
Однако подобные выходки в стиле избирательных кампаний 90-х годов прошлого века не помогли оппонентам справиться со Светланой, которая пошла на выборы в качестве самовыдвиженца. Она набрала более 55% голосов избирателей, оставив далеко позади трёх своих оппонентов, баллотировавшихся от партий КПРФ, ЛДПР и «Партии Великого Отечества».
Фото: Светлана Лукьяненко.
|
Тёплая погода разбудила клещей 11.09.2017 12:38
Губернатор вручил медали своим замам 11.09.2017 10:32
Детский правозащитник Ольга Копышенкова досрочно покидает свой пост 11.09.2017 09:31
Цены на продукты опять снизились 08.09.2017 16:41
«Следствие - это поединок. Всегда!» 08.09.2017 12:58
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: