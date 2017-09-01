Ярмарок на Старом Торге больше не будет

Традиционные пятничные ярмарки перенесли со Старого Торга на новый городской рынок «Калуга».

- Как и прежде, здесь будет представлен широкий ассортимент продовольственной продукции местных сельхозпредприятий, перерабатывающих производств и фермеров, - сообщает пресс-служба городской управы.

До конца года на новой площадке пройдёт 8 ярмарок, которые будут работать с 8:00 до 16:00. Они состоятся в следующие даты: