Ярмарок на Старом Торге больше не будет

Традиционные пятничные ярмарки перенесли со Старого Торга на новый городской рынок «Калуга».
- Как и прежде, здесь будет представлен широкий ассортимент продовольственной продукции местных сельхозпредприятий, перерабатывающих производств и фермеров, - сообщает пресс-служба городской управы.
До конца года на новой площадке пройдёт 8 ярмарок, которые будут работать с 8:00 до 16:00. Они состоятся в следующие даты:
|
В Тарусе родился новый мем с Навальным 31.08.2017 12:14
Руководитель жилищной инспекции возглавил Малоярославец 30.08.2017 08:19
Почему из магазинов исчез калужский хлеб 29.08.2017 12:17
Более 42 тысяч рублей собрали калужане на принтер для незрячей Лизы 28.08.2017 17:20
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: