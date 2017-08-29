Константин Горобцов рассказал главе Воронежа об опыте организации парковок

29.08.2017 12:57 376

Во вторник, 29 августа, Городской Голова города Калуги Константин Горобцов провел рабочую встречу с делегацией Воронежской области, посетившей областной центр.

В ее состав вошли заместитель председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов, Глава городского округа «Город Воронеж» Александр Гусев, представители воронежского муниципалитета, отвечающие за развитие дорожного движения и транспорта.

– Мы планируем у себя в городе внедрять систему организации платных парковок, а перед этим хотим узнать, как обстоит с этим дело в других городах, – рассказал о целях поездки Александр Гусев. – Нас заинтересовал опыт Калуги, поскольку она является вторым городом после Москвы, организовавшим платное парковочное пространство.

Константин Горобцов и руководители соответствующих структурных подразделений Городской Управы подробно рассказали гостям об организационных и подготовительных работах, проводившихся в городе по организации парковочного пространства, проблемах, с которыми пришлось столкнуться муниципалитету, дали полезные практические советы.

Градоначальник также рассказал воронежцам о состоявшемся праздновании Дня города, недавно прошедшем в Калуге. В свою очередь Александр Гусев пригласил Константина Горобцова посетить Воронеж во время празднования Дня города, который будет там отмечаться в третью субботу сентября.

Николай АКИМОВ

Фото В. Продувнова