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Более 42 тысяч рублей собрали калужане на принтер для незрячей Лизы

28.08.2017 17:20 0 654 Оксана КОЛОСОВА
Более 42 тысяч рублей собрали калужане на принтер для незрячей Лизы

В понедельник, 28 августа, стало известно, какую сумму удалось собрать организаторам II Благотворительного фестиваля яблочных пирогов. Он состоялся в прошлую субботу в городском парке культуры и отдыха в поддержку 7-летней тарусянки Лизы Вепренцевой, одной из подопечных фонда «Волонтёры – детям».  

Организаторам фестиваля удалось собрать 42 тысячи 333 рубля. Эта сумма больше прошлогодней более чем в два раза. Тогда удалось собрать чуть больше 20 тысяч рублей. Всего калужане принесли 42 домашних яблочных пирога. Ещё 25 испекли спонсоры. По примерным подсчётам, в этот день пироги попробовали около тысячи горожан. 

Как мы уже писали, у Лизы тяжёлое наследственное заболевание – ретинобластома. Болезнь отняла у девочки зрение. 1 сентября Лиза пойдёт в 1-й класс. Учиться она будет в школе для слепых и слабовидящих детей. Для обучения и дальнейшей интеграции в общество девочке необходим принтер Брайля – устройство для обучения незрячих и слабовидящих людей. Его стоимость составляет 262 тысяч рублей. 

Фото автора.


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Тэги: общество

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