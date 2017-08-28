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Тысячу калужан накормили яблочными пирогами

28.08.2017 15:15 2 923 Оксана КОЛОСОВА
Тысячу калужан накормили яблочными пирогами

В День города, 26 августа, в городском парке культуры и отдыха состоялся II Благотворительный фестиваль яблочных пирогов. Его участниками стали 42 калужанина. Ещё 20 пирогов для фестиваля испекли спонсоры.

Как мы рассказывали, яблочные пироги разрезали на кусочки и продавали за пожертвования. Собранные средства пойдут на покупку принтера Брайля для одной из подопечных благотворительного фонда «Волонтёры – детям» – 7-летней девочки Лизы Вепренцевой из Тарусы. 

Лиза родилась с тяжёлым наследственным заболеванием – ретинобластома. Болезнь отняла у девочки зрение. Малышке пришлось пройти несколько изнурительных курсов химиотерапии. До трёх лет Лиза росла в Доме ребёнка – от неё отказались родители. В 2013-м в жизни девочки произошло замечательное событие – у неё появилась семья. 

С её обретением жизнь Лизы кардинально улучшилась. Она много времени посвящает занятиям в Доме детского творчества по направлению «вокал». Сегодня Лиза Вепренцева является победителем всероссийских и региональных творческих конкурсов для детей с ограниченными возможностями.

1 сентября Лиза пойдёт в 1-й класс. Учиться она будет в школе для слепых и слабовидящих детей. Для обучения и дальнейшей интеграции в общество девочке необходим принтер Брайля – устройство для обучения незрячих и слабовидящих людей. Его стоимость составляет 262 тысячи рублей.  

 

Какую часть от этой суммы удалось собрать во время субботнего фестиваля благотворительных пирогов, станет известно в течение сегодняшнего дня. Сейчас сотрудники фонда ведут подсчёт собранных пожертвований.

 

 

Фестиваль продолжался три часа. В течение этого времени на его площадке работали творческие мастерские для детей: юные калужане делали забавных кукол, украшения, рисовали. 

 

Гости постарше могли поиграть в настольные игры и попить чаю. 

Организаторы фестиваля подсчитали: в этот день они накормили пирогами около тысячи горожан! Авторов самых вкусных кондитерских изделий отметили специальными призами. 

На то, чтобы продегустировать 42 пирога и определить победителей, членам жюри понадобилось около часа. Некоторые из них ради такого дела даже пожертвовали завтраком. 

 

 

- Праздник получился замечательный, все пироги – потрясающе вкусные! – делились судьи своими впечатлениями во время церемонии награждения. – Будет здорово, если фестиваль станет традиционным! 

Фото автора. 


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