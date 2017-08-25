Калуга принимает гостей из других городов

Накануне Дня города в пятницу, 25 августа, в Городской Управе города Калуги состоялся официальный прием Городского Головы города Калуги Константина Горобцова и Главы городского самоуправления Александра Иванова делегаций городов, прибывших на празднование.
Калуга отмечает свой день города в тридцатый раз. Начало традиции было заложено в сентябре 1987 года. Встретить вместе с нами праздник приехали делегации из городов Зуль (Германия), Ниш (Сербия), Тирасполь (Приднестровье), Иваново, Кострома, Липецк, Махачкала, Рязань, Смоленск, Тамбов, Тула, Ярославль.
Приветствуя гостей города, Константин Горобцов отметил, что, общаясь с каждым из регионов-побратимов, Калуга получает большой и неоценимый опыт, имеет возможность для дальнейшего развития, но и не забывает оказывать посильную помощь друзьям.
- День города – это не только праздник, это и время подводить некоторые итоги. Несмотря на все сложности и трудности, сегодня в городе реализуется ряд масштабных проектов, в том числе Калуга участвует в ряде федеральных программ, благодаря которым у нас строятся дороги, школы, социальные объекты. Мы прикладываем много усилий, чтобы год от года наш город развивался как можно динамичнее, преображался и становился комфортнее. Все эти позитивные изменения происходят благодаря совместным усилиям областной, муниципальной власти, благодаря нашим предприятиям, организациям и всем горожанам. Уверен, вы убедитесь в этом лично и сейчас, и тогда, когда еще не раз приедете к нам в гости, - сказал Константин Горобцов.
На приеме состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между Калугой и городом Ниш (Сербия), а также между Калугой и Рязанью. Подписи под ними поставили Константин Горобцов и главы администраций соответствующих городов.
Андрей ГУСЕВ, Сергей ГРИШУНОВ.
Фото И.Рулева и С.Гришунова.
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