Глас народа
Важно:
График отключения горячей воды этим летом
Пятница, 25 августа
68.63 / 70.89
$ 58.39 / 60.50
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Калуга принимает гостей из других городов

25.08.2017 13:46 0 205
Калуга принимает гостей из других городов

Накануне Дня города в пятницу, 25 августа, в Городской Управе города Калуги состоялся официальный прием Городского Головы города Калуги Константина Горобцова и Главы городского самоуправления Александра Иванова делегаций городов, прибывших на празднование.

Калуга отмечает свой день города в тридцатый раз. Начало традиции было заложено в сентябре 1987 года. Встретить вместе с нами праздник приехали делегации  из городов Зуль (Германия),  Ниш (Сербия), Тирасполь (Приднестровье), Иваново, Кострома, Липецк,  Махачкала, Рязань, Смоленск, Тамбов, Тула, Ярославль.

Приветствуя гостей города, Константин Горобцов отметил, что, общаясь с каждым из регионов-побратимов, Калуга получает большой и неоценимый опыт, имеет возможность для дальнейшего развития, но и не забывает оказывать посильную помощь друзьям.

- День города – это не только праздник, это и время подводить некоторые итоги. Несмотря на все сложности и трудности, сегодня в городе реализуется ряд масштабных проектов, в том числе Калуга участвует в ряде федеральных программ, благодаря которым у нас строятся дороги, школы, социальные объекты. Мы прикладываем много усилий, чтобы год от года наш город развивался как можно динамичнее, преображался и становился комфортнее. Все эти позитивные изменения происходят благодаря совместным усилиям областной, муниципальной власти, благодаря нашим предприятиям, организациям и всем горожанам. Уверен, вы убедитесь в этом лично и сейчас, и тогда, когда еще не раз приедете к нам в гости, - сказал Константин Горобцов.  

На приеме состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между Калугой и городом Ниш (Сербия), а также между Калугой и Рязанью. Подписи под ними поставили Константин Горобцов и главы администраций соответствующих городов.

Андрей ГУСЕВ, Сергей ГРИШУНОВ.
Фото И.Рулева и С.Гришунова.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество день города городской голова калуги константин горобцов

Еще новости из рубрики «Общество»

Анатолий Артамонов и Константин Горобцов осмотрели строящиеся объекты Калуги 24.08.2017 19:15

Битой по рюхам 24.08.2017 15:30

4,4 миллиона рублей досталось калужанину после кражи в Туле 24.08.2017 14:17

12 000 человек привили от «Мичигана» 24.08.2017 14:15

Дачники налили Артамонову и накормили его 24.08.2017 11:26

25.08.2017 09:12 484 6
23.08.2017 09:46 1840 4
22.08.2017 19:27 2343 20
Все народные новости →

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 26 августа, 10:00
День города с центральным рынком "Калуга"
Центральный городской рынок «Калуга»
сб 26 августа, 11:00
День города с "Европейским"
"Европейский" ТЦ
сб 26 августа, 15:00
Ярмарка Аками
Алекспарк
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы
пт 01 сентября, 14:00
День знаний в Алекспарке
Алекспарк, Парк развлечений
ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 26 августа, 12:00
Детский День Города в ТРЦ Торговый Квартал
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 26 августа, 12:00
Библиогород
Калуга
пт 01 сентября, 14:00
День знаний в Алекспарке
Алекспарк, Парк развлечений
сб 02 сентября, 18:00
АИТЭ, студия практической психологии в Калуге

Концерты

пт 25 августа, 19:00
Фестиваль "Beatles-party"
Гостиные ряды
сб 02 сентября, 19:00
Сольный концерт Влада Соколовского
Гостиные ряды
вс 27 августа, 17:00
Музыка в старом парке
Центральный парк культуры и отдыха
вс 03 сентября, 19:00
Концерт группы "Дороги меняют цвет"
Мажор, бар

Кино

Валериан и город тысячи планет
Тёмная башня
Реальная белка 2
Малыш на драйве
Новости компаний

В Калугаэнерго подвели итоги трудовой смены студенческих энергетических отрядов

Микс электронной музыки и высоких скоростей от «МегаФон»

Незабываемое первое сентября от МегаФона и Instinct

«Ростелеком» предлагает калужскому бизнесу услугу «Управляемый Wi-Fi»

Опросы
В новом учебном году в школы вернули астрономию и ввели дополнительный курс по шахматам. Как вы относитесь к этим нововведениям? 
 
Блоги

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

4еловек's блог - Телеграмм и Ватсап взломали

4еловек 14 авг 2017 11:05

ЧК - Разводы

Viktorch1311 08 авг 2017 17:02

4еловек's блог - «Солнечные человечки». Ликвидацией «Антонова» навеяно

4еловек 02 авг 2017 15:39