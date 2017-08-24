Полиция просит откликнуться свидетелей аварии с тремя погибшими

Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев аварии, которая произошла 1 августа на 115 км трассы М3 «Украина». Водитель микроавтобуса Volkswagen врезался в стоявший на дороге грузовик КАМАЗ.
Три пассажира микроавтобуса погибли на месте ДТП.
Очевидцев этой происшествия просят звонить по телефонам:
Как мы уже писали, ранним утром 1 августа, микроавтобус «Новозыбково-Москва» врезался в стоявший на дороге грузовик. По предварительным данным, водитель КАМАЗа остановился для ремонт. В микроавтобусе на момент ЧП было 18 пассажиров.
По одной из версий, водитель «Фольксвагена» заснул за рулем.
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