Маршрутка врезалась в КамАЗ - трое погибли

Около 3:30 утра во вторник, 1 августа, на 114 километре трассы М3 «Украина» произошла авария, в которой погибли три человека.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Фольксваген» ехал со стороны Калуги и врезался КамАЗ, остановившийся на трассе из-за поломки. Как рассказали нам в УМВД по Калужской области, маршрутка ехала из Новозыбкова Брянской области в Москву. В салоне находились 18 пассажиров. Трое из них погибли на месте. Ещё три человека попали в больницу.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулём. Известно, что за 90 километров до места столкновения он останавливался для отдыха, чтобы выпить кофе. Сейчас на месте ДТП работают полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Авторы: Александр Нефёдов, Виталий Хлыстов.
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