Калужан научат пользоваться уличными тренажерами

Молодежная Палата при Городской Думе города Калуги при поддержке команды профессионалов ZETTASPORT организует цикл бесплатных мастер-классов по правильному использованию уличных тренажеров. Тренеры ZETTASPORT представят наиболее эффективный комплекс упражнений, а так же раскроют тонкости их исполнения на уличных тренажерах.
Мероприятия будут проходить на спортивных площадках нашего города:
Праздник цветов в Калуге: Пугачёва, репейник и обереги на зачатье 22.08.2017 14:32
Не виноватые они: клещи кусают калужан из-за халатности последних 22.08.2017 12:29
Мистическая Калуга: калужанам расскажут о загадках и тайнах города 22.08.2017 11:24
Наши яйца - самые дешёвые 18.08.2017 15:57
Пропавшая девушка сама вернулась домой 18.08.2017 10:20
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: