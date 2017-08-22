Калужан научат пользоваться уличными тренажерами

22.08.2017 14:10 1120

Молодежная Палата при Городской Думе города Калуги при поддержке команды профессионалов ZETTASPORT организует цикл бесплатных мастер-классов по правильному использованию уличных тренажеров. Тренеры ZETTASPORT представят наиболее эффективный комплекс упражнений, а так же раскроют тонкости их исполнения на уличных тренажерах.

Мероприятия будут проходить на спортивных площадках нашего города: