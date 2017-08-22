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Калужан научат пользоваться уличными тренажерами

22.08.2017 14:10 0 1120
Калужан научат пользоваться уличными тренажерами

 Молодежная Палата при Городской Думе города Калуги при поддержке команды профессионалов ZETTASPORT организует цикл бесплатных мастер-классов по правильному использованию уличных тренажеров. Тренеры ZETTASPORT представят наиболее эффективный комплекс упражнений, а так же раскроют тонкости их исполнения на уличных тренажерах.

Мероприятия будут проходить на спортивных площадках нашего города:

  • 25.08.2017 в 18:00- Гагарина, д.13
  • 31.08.2017 в 18:00 - Литейная, д. 9
  • 07.09.2017 в 18:00 - 65 лет Победы, д.33
  • 15.09.2017 в 18:00 - Труда, д. 28
  • 21.09.2017 в 18:00 - Тульская, д.49
  • 29.09.2017 в 18:00 - Суворова, д.52-54. 

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Тэги: общество городская дума

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