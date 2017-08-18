Пропавшая девушка сама вернулась домой

18.08.2017 10:20 1266

В четверг, 17 августа, поздно вечером вернулась домой 16-летняя девушка, о пропаже которой мы сообщали ранее.

Напомним, что девушку искали волонтёры и полиция. В среду она ушла на работу и не вернулась, на связь с близкими не выходила.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области, с девушкой всё в порядке. Где она пропадала, не уточняется.