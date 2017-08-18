Пропавшая девушка сама вернулась домой

В четверг, 17 августа, поздно вечером вернулась домой 16-летняя девушка, о пропаже которой мы сообщали ранее.
Напомним, что девушку искали волонтёры и полиция. В среду она ушла на работу и не вернулась, на связь с близкими не выходила.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области, с девушкой всё в порядке. Где она пропадала, не уточняется.
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