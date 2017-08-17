Пропала 16-летняя девушка

В среду, 16 августа, ушла на работу и до сих пор не вернулась 16-летняя Екатерина Александрова. Девушка живёт в Тарусе, сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост - 164 см,

Телосложение- нормальное,

жёлто-карие глаза,

рыжие волосы.

Девушка была одета в темно-синие джинсы, камуфляжную зеленую футболку, обрезанную по пояс, черные замшевые кроссовки с белой надписью PUMA.

С собой - рюкзак с камуфляжной расцветкой - черно-серо-белый.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 02 (102), 8 800 700 54 52.