Пропала 16-летняя девушка

В среду, 16 августа, ушла на работу и до сих пор не вернулась 16-летняя Екатерина Александрова. Девушка живёт в Тарусе, сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
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Девушка была одета в темно-синие джинсы, камуфляжную зеленую футболку, обрезанную по пояс, черные замшевые кроссовки с белой надписью PUMA.
С собой - рюкзак с камуфляжной расцветкой - черно-серо-белый.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 02 (102), 8 800 700 54 52.
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