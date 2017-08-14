Конкурс семейных фотографий от Козельского молочного завода

Ну какая жизнь без молока, кефира, сметаны и йогуртов? Ведь они полезные и очень-очень вкусные! А еще с ними можно придумать разные интересные сюжеты для фотоснимков!
Козельский молочный завод и газета «Комсомольская правда»-Калуга» объявляют конкурс семейных фотографий! Обязательное условие: главным действующим лицом в кадре должны быть молоко и любые молочные продукты.
Присылайте свои фото до 24 августа на адрес: ls@kp.kaluga.ru или сами загружайте их на сайт: www.kp40.ru Aвторов самых оригинальных и трогательных «молочных» снимков ждут вкусные и полезные призы от Козельского молочного завода!
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