Пропавшего 20-летнего парня нашли живым

Как мы уже рассказывали, 3 августа в Калуге пропал 20-летний парень.

Вечером во вторник, 8 августа, отряд «Лиза Алерт» сообщил, что молодой человек найден живым, с ним всё в порядке.

Где калужанин находился эти несколько дней, пока не сообщается.