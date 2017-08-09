Пропавшего 20-летнего парня нашли живым

Как мы уже рассказывали, 3 августа в Калуге пропал 20-летний парень.
Вечером во вторник, 8 августа, отряд «Лиза Алерт» сообщил, что молодой человек найден живым, с ним всё в порядке.
Где калужанин находился эти несколько дней, пока не сообщается.
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