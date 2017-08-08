В Калуге пропал 20-летний парень

В Калуге ищут 20-летнего Владислава Васильева. Последний раз молодого человека видели 3 августа, сообщает отряд «Лиза Алерт».
Приметы:
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Он был одет в джинсы, синюю толстовку без капюшона и синие кроссовки. С собой имел рюкзак синего цвета фирмы Adidas.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 02 или 8 800 700 54 52.
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